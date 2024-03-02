السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولي يشهد مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة "الفاو" بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة شو دونيو، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.

ووقع على إطار عمل البرنامج كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر. 

يأتي برنامج عمل منظمة "الفاو" في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة (SADS-2030)، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج "نُوَفِّي"، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة "حياة كريمة"..وغيرها.

txt

اختتام فعاليات الموسم الأول لنموذج الفاو بـ"زراعة طنطا"

txt

«الفاو» تنظم دورة لتدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا بالبحيرة

وعلى هامش التوقيع، أشاد وزير الزراعة بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة "الفاو"، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل 5 سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، وأكد أن برنامج عمل "الفاو" في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.

 الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ 71 مليون دولار

وفي ذات السياق، لفت القصير إلى أن الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، ومكافحة بعض الآفات الزراعية.

وفيما يتعلق بأولويات عمل برنامج منظمة "الفاو" في مصر، والنتائج الإنمائية المرجوة منه، أشار السيد القصير إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المزيد من الأفراد، من بينهم الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى غذاء كافٍ ومستدام وعالي الجودة. 

وأضاف الوزير أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.

ونوه القصير بأن إطار العمل يعمل كذلك على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية الأخرى ومياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، وبحيث يصبح الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة، واستدامة صحيًا ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة.

وفي الختام، أعرب وزير الزراعة عن تطلعه لمواصلة مزيد من النجاح والتعاون المثمر بين مصر والمنظمة، بما يدعم موارد الدولة الزراعية، ويعزز من قيمة ومكانة مصر باعتبارها من أهم الدول في المنطقة التي حققت ممارسات وتجارب زراعية واعدة ومبتكرة.

مصطفى مدبولى منظمة الأغذية والزراعة الفاو مجلس الوزراء العاصمة الإدارية

مواد متعلقة

«الفاو» تنظم دورة لتدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا بالبحيرة

"الفاو": أوضاع المنطقة أثرت على أسعار الغذاء.. والتعاون مع مصر يحقق التكامل الغذائى فى الإقليم

الأكثر قراءة

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

6 أعمال حصرية.. "الدستور" يرصد خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات DMC

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة