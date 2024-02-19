اختتام فعاليات الموسم الأول لنموذج الفاو بـ"زراعة طنطا"

اختتمت كلية الزراعة بـ جامعة طنطا، فعاليات الموسم الأول لنموذج الفاو (FA MODEL Tu) بتسليم الشهادات للمتطوعين من طلاب كلية الزراعة.

وأشاد محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، بجهود الطلاب خلال هذا الموسم، مؤكدًا أن استضافة الكلية لهذا النموذج فرصة عظيمة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب في المجال الزراعي وريادة الأعمال وربط الدراسة بسوق العمل والارتقاء بالمشاريع الطلابية التنافسية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف جبر، وكيل كلية الزراعة بجامعة طنطا، على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب المتميزين من أبناء الكلية لدعم جيل قادر على الابتكار والابداع لحل المشكلات الزراعية والبيئية باستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور شريف جبر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور كل من

-الدكتور محمد رمضان، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود والدكتور أحمد عبد الونيس جبر، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية والدكتورة رانيا أحمد محمد، المشرف الأكاديمي لنموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة بجامعة طنطا والمهندسة الشيماء مقلد، رئيسة ومؤسسة النموذج وجمال هلالي، مدير رعاية الشباب.



كما قدمت الدكتورة رانيا أحمد، مشرفة النموذج، الشكر لإدارة الكلية ولطلاب النموذج على ما قدموه خلال هذا الموسم من جهد وأنشطة تفاعلية جعلت الكلية فى مصاف كليات الزراعة على مستوى جميع الجامعات المصرية والعربية.