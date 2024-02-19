الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اختتام فعاليات الموسم الأول لنموذج الفاو بـ"زراعة طنطا"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت كلية الزراعة بـ جامعة طنطا، فعاليات الموسم الأول لنموذج الفاو (FA MODEL Tu) بتسليم الشهادات للمتطوعين من طلاب كلية الزراعة.

وأشاد محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، بجهود الطلاب خلال هذا الموسم، مؤكدًا أن استضافة الكلية لهذا النموذج فرصة عظيمة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب في المجال الزراعي وريادة الأعمال وربط الدراسة بسوق العمل والارتقاء بالمشاريع الطلابية التنافسية. 

من جانبه، أكد الدكتور شريف جبر، وكيل كلية الزراعة بجامعة طنطا، على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب المتميزين من أبناء الكلية لدعم جيل قادر على الابتكار والابداع لحل المشكلات الزراعية والبيئية باستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور  محمود زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور شريف جبر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور كل من
-الدكتور محمد رمضان، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود والدكتور أحمد عبد الونيس جبر، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية والدكتورة رانيا أحمد محمد، المشرف الأكاديمي لنموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة بجامعة طنطا والمهندسة الشيماء مقلد، رئيسة ومؤسسة النموذج وجمال هلالي، مدير رعاية الشباب.

كما قدمت الدكتورة رانيا أحمد، مشرفة النموذج، الشكر لإدارة الكلية ولطلاب النموذج على ما قدموه خلال هذا الموسم من جهد وأنشطة تفاعلية جعلت الكلية فى مصاف كليات  الزراعة على مستوى جميع الجامعات المصرية والعربية.

لنموذج الفاو الشهادات لمتطوعي نموذج الفاو لتنمية مهارات وقدرات الطلاب وريادة الأعمال والارتقاء بالمشاريع الطلابية

مواد متعلقة

جامعة طنطا تستعد لزيارة وزير التعليم العالى وافتتاح عدة مشروعات (خاص)

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة