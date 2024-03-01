الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: 10 أطفال فى غزة ماتوا جوعًا

غزة
غزة

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 10 أطفال فلسطينيين ماتوا جوعا في غزة، بعد أن حذر مسئول كبير بالأمم المتحدة من أن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على المساعدات التي تدخل القطاع تؤدي إلى "مجاعة من صنع الإنسان".

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، في بيان يوم الجمعة، إن عدد أطفال غزة الذين ماتوا بسبب الجوع "من المتوقع للأسف أن يكون أعلى، حسبما افادت شبكة سي إن إن الامريكية في تقرير صادر لها اليوم الجمعة. 

وأضاف: "الغذاء والإمدادات نادرة للغاية لدرجة أننا نرى هذه الحالات قادمة، وقد تم قطع الإمدادات الغذائية عمداً".

انعدام الأمن الغذائي 

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بالأرقام: من بين مجموع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون نسمة، يواجه واحد من كل أربعة مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويواجه حوالي 1.17 مليون فلسطيني مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي، كما أن محنة 500 ألف آخرين "كارثية"، وفقًا للمتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايرك.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، لمراسلة شبكة سي إن إن، كريستيان أمانبور، إن عمليات التفتيش المطولة على المساعدات، والصعوبات في توزيع الإغاثة عبر القطاع المليء بالأنقاض، وندرة المساعدات قد أدت إلى حدوث مجاعة "وضع فوضوي، كخطر للمجاعة بسبب الحرب الاسرائيلي . 

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن الفلسطينيين يأكلون العشب ويشربون المياه الملوثة في محاولة للبقاء على قيد الحياة في شمال غزة، حيث ركزت إسرائيل هجومها العسكري في الأيام الأولى من الحرب.

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