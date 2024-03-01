فرنسا تؤيد دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل فى مأساة المساعدات الغذائية

أيدت فرنسا، اليوم الجمعة، دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في مأساة موقع المساعدات الغذائية.

وتتزايد الدعوات لإجراء تحقيق مستقل في أعقاب مقتل أكثر من 100 شخص في غزة أثناء انتظارهم للحصول على الطعام يوم الخميس، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، انضم الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة للدعوة إلى إجراء تحقيق في تقارير عن الاستهداف العشوائي للمدنيين في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، في ضوء تقرير شبكة سي إن إن.

آخر تطورات الأوضاع في غزة

استشهد ما لا يقل عن 112 شخصًا وأصيب المئات بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم، بينما كان المدنيون الفلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام يوم الخميس، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وتمثل هذه المأساة واحدة من أكثر الحوادث دموية في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

وقالت فرنسا إنها ستدعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في حادث الخميس، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي الأحداث على الأرض بأنها لا يمكن الدفاع عنها.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تقع على عاتق إسرائيل مسئولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين".

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المذبحة التي وقعت في موقع المساعدات الغذائية.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق، عقب تقرير شبكة سي إن إن: في هذه الأثناء، انضم الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة في الدعوة إلى إجراء تحقيق في تقارير عن استهداف عشوائي للمدنيين في غزة من قِبل الجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد أن وجد تحقيق أجرته شبكة سي إن إن أن العديد من أفراد عائلة "أبوجبة" قُتلوا في يناير بسبب صدمة قنبلة تزن 2000 رطل أسقطها الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه كان يرد على إطلاق نار من قبل مسلحين.

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 30228، بعد استشهاد 193 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة في القطاع. وكان رقم يوم الجمعة أعلى بنحو 100 من المتوسطات خلال الأسبوع الماضي.