القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

مازال البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكلا الفريقين، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلوية بصفة خاصة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في الجولة السادسة والأخيرة، بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لكافة فعاليات منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وحتى المباراة النهائية من الأميرة السمراء، وذلك داخل منطقة الشرق الأوسط.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في ختام مرحلة المجموعات لكلا الفريقين بدوري أبطال إفريقيا، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة الأول من مارس الحالي، على ستاد القاهرة الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد واصل رحلة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما نجح في خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بعدما تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يلي يانج أفريكانز التنزاني برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر إقامة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، بينما تقام مواجهة الإياب أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل.

ويذكر أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين (3/2).

ويبحث المارد الأحمر، في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، عن النجمة الثانية عشر بالأميرة السمراء.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا، عن إرتداء المارد الأحمر لزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.