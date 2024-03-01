الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

مازال البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي  ويانج أفريكانز التنزاني، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكلا الفريقين، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلوية بصفة خاصة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال 

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في الجولة السادسة والأخيرة، بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لكافة فعاليات منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وحتى المباراة النهائية من الأميرة السمراء، وذلك داخل منطقة الشرق الأوسط.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في ختام مرحلة المجموعات لكلا الفريقين بدوري أبطال إفريقيا، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة الأول من مارس الحالي، على ستاد القاهرة  الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد واصل رحلة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما نجح في خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بعدما تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يلي يانج أفريكانز التنزاني برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر إقامة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، بينما تقام مواجهة الإياب أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل.

ويذكر أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين (3/2).

ويبحث المارد الأحمر، في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، عن النجمة الثانية عشر بالأميرة السمراء.

 

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا، عن إرتداء المارد الأحمر لزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

دوري نايل|فاركو يرفع رصيده لـ10 نقاط بعد الفوز على البنك الأهلي

موديست يقود هجوم الأهلى ضد يانج أفريكانز بدورى أبطال إفريقيا

الاهلى دورى ابطال افريقيا يانج أفريكانز التنزاني القنوات الناقلة لمباراة الاهلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال

مواد متعلقة

موديست يقود هجوم الأهلى ضد يانج أفريكانز بدورى أبطال إفريقيا

كولر يطالب لاعبى الأهلى بحسم الفوز على يانج أفريكانز وتوجيه رسالة للمنافسين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

مقتل 7 محتجزين إسرائيليين فى غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة