الجمعة 01 مارس 2024
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أستاذ علاقات دولية: جهات أمريكية وصهيونية تريد التخلص من نتنياهو

أمجد شهاب
أمجد شهاب

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن هناك الكثير من الجهات الأمريكية والصهيونية تريد التخلص من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سريعًا، وذلك بسبب عدم موافقتهم الكاملة على سياسة هذا اليميني المتطرف.

وأكد الدكتور أمجد شهاب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد أكثر من مرة بإطلاق سراح المحتجزين، ولكن هناك تعنت من قبل نتنياهو، لذا هناك الكثير من التوترات الصهيونية الأمريكية في الكواليس.

وتابع: "نتنياهو بالخطاب الذي ألقاه البارحة لشعب إسرائيل أراد أن يستعطف هذا الشعب، وأكد أن هذه المعركة الحالية في غزة مصيرية، ويحاول أن يجسد نفسه أنه قائد عظيم ليس له بديل، وكان حديثه يدور حول الانتصار الكامل والكاسح على المقاومة الفلسطينية.

استاذ علاقات دولية أمجد شهاب جامعة القدس الحكم اليميني المتطرف القاهرة الإخبارية

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