رئيسة لجنة فلسطين النرويجية: يجب وقف قتل المدنيين فى غزة

قالت لينا الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين النرويجية، إن إسرائيل تتجاهل كافة التدابير التي تصدر من الأمم المتحدة، لذا إسرائيل لا تحترم أيًا من القوانين الدولية أو معاهدات السلام التي توقع عليها، وبالرغم من تلك الانتهاكات إلا أنه لا يوجد أي تداعيات لذلك.

انتهاكات الكيان الصهيوني

وأكدت لينا الخطيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن وزير الخارجية الفلسطيني أعلن اليوم خلال منتدى أنطاليا عن طلبه الملح بضرورة التدخل سريعًا لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابعت: "ما يحدث في فلسطين الآن بالفعل إبادة جماعية من خلال اتباع سياسة الضرب العسكري، أو التجوع، أو التهجير القسري، ويجب وقف قتل المدنيين سريعًا".

واستطرد: "إسرائيل تقطع الكهرباء في غزة بالأشهر، كما أنها تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والدول الأوروبية بدلًا من أن تفرض العقوبات على إسرائيل قامت بوقف دعمها وتمويلها لمنظمة الأونروا".

الموقف الأوروبي غير العادل

وأشارت إلى أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لم تتخذ أي رد فعل إيجابي تجاه القضية الفلسطينية، حيث لم يتم فرض أي من العقوبات الدولية على إسرائيل رغم حدة الوضع الحربي والإنساني في القطاع.