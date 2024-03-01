المغامر المصرى على عبده: نستعد حاليًا للمشاركة فى مؤتمر "COP 29" بأذربيجان

أكد المغامر والرحالة المصري علي عبده، أنه استنادًا إلى النجاح الذي حققه في رحلته بالدراجة الكهربائية إلى COP 27 بشرم الشيخ ورحلته إلى COP 28 بالإمارات، فهو يستعد لرحلته على الدراجة الكهربائية إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر COP 29، مرورًا بعدد من الدول العربية.

وقال المغامر علي عبده مؤسس مبادرة "الرحلة إلى 2030"- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن هذه المبادرة هدفها رفع الوعي البيئي لدى الشباب وتشجيع المجتمعات على تعزيز جهود الاستدامة والتصدي لتغير المناخ باستخدام دراجة كهربائية، مشيرا إلى أنه استطاع خلال الرحلة إلى قمة المناخ COP 27 أن يحقق رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف أنه خلال تلك الرحلة زار جميع محافظات مصر ونظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي؛ بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك في إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، كما سلط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب استعراض عدد من القصص عن أثر تغير المناخ على مصر وعدد من المشاريع التي تساعد في خفض الانبعاثات والفرص الموجودة في مصر التي يجب استغلالها لخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أن رحلته إلى مؤتمر المناخ COP 28 كانت خطوة مهمة لتعزيز دور الشباب في القضايا المهمة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ حيث بدأت الرحلة من مصر ثم الأردن والسعودية وقطر ثم الإمارات وحققنا خلالها رقما قياسيا لأكبر عدد من المدن التي تمت زيارتها بالدراجة الكهربائية؛ حيث تم اختيارها خلال الكوب كإحدى أهم 50 مبادرة حول العالم من أجل العمل المناخي.

تعريف الشباب بتغير المناخ

وأشار إلى أنه على مدار العام سيكون لدينا عدد من الأنشطة، منها زيارة الجامعات والمدارس ومراكز الشباب لتعريف الشباب بتغير المناخ وكيف تتأثر حياتنا بآثار تغير المناخ والإجراءات التي نستطيع أن نتخذها كأفراد للتصدي لتلك الآثار، بالإضافة إلى تعليم ريادة الأعمال الخضراء مثل إنشاء شركة قائمة على نشاط صديق للبيئة.

جدير بالذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقمًا قياسيًا على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقمًا قياسيًا على دراجة نارية، وأكثر شخص في العالم يحقق أرقاما قياسية على مركبة كهربائية.