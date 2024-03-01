الفصائل الفلسطينية بموسكو تتفق على استمرار الحوار للوصول للوحدة الوطنية

اتفقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في مدينة موسكو، اليوم، على استمرار اجتماعاتها في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة وتذليل العقبات في سبيل تحقيقها.

وأعربت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو، في بيان صادر عنها، اليوم، عن شكرها وتقديرها للقيادة الروسية على استضافتها لاجتماعاتها، وعلى موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الفصائل على توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها وفي مقدمتها، التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا بجانب مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين خصوصًا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت الفصائل العمل على فك الحصار الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وايصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط.

وتابع بيان الفصائل الفلسطينية “اجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة، وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي”.

الفصائل الفلسطينية: نرفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

وشدد الفصائل الفلسطينية على رفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس وفقًا للقرارات الدولية.

وأكدت الفصائل دعم واسناد الصمود البطولي للشعب الفلسطيني المناضل ومقاومته في فلسطين وخاصة في القدس، ومقاومته الباسلة، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه العدوان الاجرامي، واعمار ما دمره الاحتلال، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصادر رزقه.

كما اتفقت الفصائل الفلسطينية على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان الفضيل ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أكدت الفصائل حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ووجهت الفصائل الفلسطينية التحية لدولة جنوب افريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية.