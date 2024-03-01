المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، نتيجة ما جرى وثيقة من فرق المرصد العاملة في غزة وفلسطين المحتلة، مجموعة من الحقائق حول مذبحة شارع الرشيد، غرب قطاع غزة، والتي استشهد فيها أكثر من 122 شهيدا من المدنيين الذي كان فخر الخميس بانتظار مساعدات وأغذية.

المرصد، أبرز الحقائق أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات العالم الأمنية والإنسانية والإغاثية، وهي بحسب التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه:

1- تحقيقاتنا الأولية تثبت أن الضحايا الذين سقطوا خلال استلام المساعدات الإنسانية غربي غزة فجر الخميس قضوا جراء إصابتهم برصاص أطلقه جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

2- جيش الاحتلال يحاول التنصل من مسؤوليته عن الجريمة المروعة بنشر مقطع فيديو جوي مجتزأ والادعاء أن التدافع والدهس هو سبب قتل هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين.

3- فرقنا البحثية وثقت إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه تجمعات المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم استلام مساعدات إنسانية جنوب غربي مدينة غزة، وهو ما تسبب وفق أحدث حصيلة باستشهاد 112 مدنيا وإصابة 760 آخرين، فيما يعتقد أن العديد من الضحايا ما زالوا في منطقة الاستهداف.

4- تثبت المرصد الأورومتوسطي من بصمة صوت الرصاص الواضحة بأنها من سلاح آلي برصاص 5.56 مم الذي يستخدمه جيش الاحتلال ويمكن سماعه في المقاطع المنشورة وقت إطلاق النار بوضوح.

5- الفيديو من الجو الذي نشره جيش الاحتلال مجتزأ وتم إجراء تحريف فيه، ومع ذلك يوضح تواجد دبابتين على الأقل بالدقيقة 01:06 ويظهر وجود عدة جثث بمسار الدبابات وليس بمسار الشاحنات.

6- علامات الإصابات على أجساد الشهداء والمصابين التي توثق منها باحثو المرصد بمعاينة الضحايا لحظة وصولهم إلى مستشفى الشفاء، إلى جانب امتزاج دماء جروحهم بأكياس الطحين وصناديق المساعدات تشير بشكل قطعي إلى استهدافهم بالرصاص.

7- مقاطع الفيديو التي نشرها شهود العيان للجريمة يوثق صوت الرصاص الواضح ومصدره من الدبابات "الإسرائيلية' المتمركزة باتجاه البحر.

إلى ذلك من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الليلة لبحث المجزرة، وفق بيان المجلس.