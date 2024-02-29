خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

ينساب خيط من الدم، ما زال ساخنا، ينبض، يقترب من خيط يتطاير، رصاصة صهيونية نازية تخترق الكيس فيتناثر الطحين، العجين على أرض شارع هارون الرشيد غرب غزة، لم يكن خيط الدم وحيدا حيث سالت معه خيوط دماء الشهداء، توحدت قبل صعودها، لتنجز عجين أهالي وسكان قطاع غزة، الذين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية ومجلس الأمن ومنظمات العالم الثقافية والإنسانية والإغاثية، والاحلاف العسكرية، أن تكون حرب غزة، تلك المجازر والإبادة الجماعية، لهذا هناك في الغرب الإمبريالي، من يدعو ليل نهار لاستمرار الحرب على غزة، وتهجير أهل وسكان غزة، ولا حرج أن يبدعوا بسخافة ووقاحة المبررات لجيش الاحتلال الصهيوني، وحكومة الحرب الإسرائيلية النازية، الكابينت.. لكي تعيش أحلام اليقظة، وتنتعش مسارات التصفية للحقوق الفلسطينية، وإبادة الشعب الفلسطيني، وليبقى اليمين المتطرف اليهودي الصهيوني.

*‏أغلى كيس طحين في تاريخ البشرية.

كتب لي، منذ الفجر الحزين، أن هناك في غزة، من شاهد المجزرة، وأنه يمكن أن نعلم العالم وكل المجتمع الدولي، بأن كتاب جينيس للأرقام القياسية سجل رقما جديدا: "أغلى كيس طحين في تاريخ البشرية"..!

.. وتابع الصديق الذي يقيم في نابلس أن كيس (جوال) الطحين: "ثمنه أكثر من ١٥٠ روح إنسان إلى اللحظة".

.. الغريب في أمر مجلس الأمن، أنه انتبه للمجازر الصهيونية الإسرائيلية اليمينية التوراتية، وقرر عقد اجتماع طارئ الخميس إثر مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة.

.. ستشوه الكلمات والخطاب، شكل عجين، ما زال ينبض على أرض غزة، قد يصبح رمزا لمعنى الجوع القسري، جوع تصنع أحداثه عصابات، ترسم لها الخطوات والإشارات التنبيهات، الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع الدول الأوروبية الغبية.

*غزة الفجر الدامي يوم 29-2-2024.

.. كأنه القدر، هي الحرب، السكان والأهالي، زادهم الصبر وحراك المقاومة الشعبية، في الفجر، ارتفعت حناجرهم بالفرج المحاصر، فكانت دبابات وقناصة السفاح نتنياهو، تقف بالمرصاد (...) لمن؟!.

نساء عزل، أطفال بعمر الريحان، وشباب غزة، حملة هموم المعركة، وهم وقود المجازر التي تدور بأي وقت، فيكون وقت الشهادة حاضرًا..

هنا من وقف أمام حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي النازية، بدم بارد، وإيعاز أمني عسكري من السفاح نتنياهو، كان ذلك ساعة فجر اليوم الخميس، يقف الأطفال والنساء والشباب، صبرهم، أن في الأفق بارقة من زاد، فكان زادهم الإبادة، وتحول شارع الرشيد، غرب مدينة غزة إلى خيوط من دم وغبار الطحين، تتلون المأساة المجزرة بلون جديد للعجين، عجين يختم بعد صعود الروح، وقد وصلت تلك السماء أكثر من 112، نفوس وأرواح شهداء لقمة العيش، من رفضوا التهجير وتمسكوا بالتراب الوطني الفلسطيني.

وفي الفرحة الإعلامية، والأممية، تفيد مصادر طبية، من داخل غزة، بأن الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيات: مجمع الشفاء الطبي، وكمال عدوان، والعودة، شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد الشهداء مرشح للزيادة، نظرًا إلى وجود عدد من الحالات الحرجة، في ظل النقص الكبير في المستلزمات والأدوية، وقلة الكوادر الطبية.

*في غرب غزة، فتحت نيران رشاشات السفاح نتنياهو

السفاح نتنياهو، كان في مقر حكومة الحرب الإسرائيلية النازية، الكابينت، شاهد أطراف الصبايا والأطفال الحفاة، برد غزة قارس، الجوكر أنهك أرواحهم قبل الصعود، فقرر السفاح أن يكون "هتلر الألفية الثالثة"، أوعز للجند عبيدة في الجيش الإسرائيلي:

- אם אתה פותח באש מקלע... הרוג، ترجمها دم الشهداء:

-فتحت نيران الرشاشات.. اقتل!

.. هي ذاتها قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين، غرب غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة: جباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، وهم على صيامه وجوعهم القسري.

*.. ما بعد المجزرة.. بايدن والروايات المضاربة!

.. الحرب على غزة مستمرة، إبادة جماعية تجويع ودمار، والشهود حول "عجين الشهداء"، وقد يكون من المؤلم أن ما بعد المجزرة، أن نكتب عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعن تلك الروايات المتضاربة!

.. تقول وكالات الأنباء إن بايدن، استبعد وقفًا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بحلول الإثنين، الموعد الذي كان قد توقّعه في وقت سابق هذا الأسبوع.

غالبا، يشاغب كل من يعمل في الإعلام، أسئلة صحفيين أمام بايدن كانت حول توقعاته بشأن ما سيحدث، الرجل الطيب - بسلامته - بايدن قال إنّ "الأمل لا ينضب"، وإنّه تحدّث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار، وأضاف: "لكنّه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين".

أما عن مجزرة السفاح نتنياهو، فيقول بايدن إنّ الولايات المتحدة تتحقّق من "الروايتَين المتضاربتَين" (...) عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، وأضاف بقلق وحسرة أنّه من شأن [ما حصل] أن يعقّد مفاوضات وقف إطلاق النار هي المفاوضات التي باتت نتائجها واضحة، نتيجة استمرار الإدارة الأميركية، في خلط الأوراق.

.. مهنة خلط الأوراق، تختلف عن تمزيق الأوراق، لهذا بايدن، مزق الأجواء وقال للصحفيين لدى سؤاله عن مجزرة الرشيد في غرب غزة: "نتحقّق من الأمر حاليًّا. هناك روايتان متضاربتان عمّا حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة".

.. وفي ذات الوقت، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنّ القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول؛ ولدى سؤاله في الكونجرس، عن العدد خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب قال: "إنّه أكثر من 25 ألفًا".

.. الرقم مرره أوستن إلي المكتب البيضاوي، وتقرر الحديث عنه، فالحرب هي الحرب، ونحن نقول، المقاومة الفلسطينية مشروعة وهي المقاومة في كل أشكالها، وإلا كيف نفسر ما أكدت، مصادر الأمم المتحدة، من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع "بشكل منهجي" الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة، ما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.

.. الحرب على سكان غزة، هدفها تهجير قسري، وإبادة، وتصعيد وصل إلى مدن وقرى الضفة الغربية والقدس، الاحتلال الصهيوني يزود المستوطنين المتطرفين بكل السلاح والدعم ومنع وإدانتهم، باتت كل فلسطين المحتلة، منطقة حرب.