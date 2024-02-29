الشباب والرياضة: شباب YLY في زيارة لمستشفى مجدي يعقوب مركز القلب بأسوان

زار شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY؛ مستشفى مجدى يعقوب مركز القلب بأسوان.

حيث قام شباب المشروع المشارك فى الزيارة بالتبرع بالدم لصالح المستشفى، بالإضافة لعمل محاضرة بقاعة المستشفى بحضور الدكتور محمد زكريا مدير الطبي للمؤسسة، شهاب جمال الدين مدير مشروع yly بوزارة الشباب والرياضة، ومحمود نجدي مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى.

مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY

تضمنت المحاضرة، التفاصيل الخاصة بالمستشفى منذ البناء والتأسيس وحتى الآن، وكيف تتم العمليات الدقيقة داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب، بالإضافة لتوزيع الهدايا على المرضى من الأطفال داخل المستشفى، وعرض كل ما يخص مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY ومشاريع الوزارة والإنجازات التي حققتها وزارة الشباب والرياضة فى عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.