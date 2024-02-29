انطلاق المؤتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بطب عين شمس

انطلقت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية الذى تنظمه كلية الطب جامعة عين شمس، والذي يستمر لمدة يومين ٢٨ و٢٩ فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون كان التعليم والطلاب، والدكتور إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع، والدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي ورئيس المؤتمر، وأ.د مها الجعفرى أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي وسكرتير عام المؤتمر والدكتور نجوي الشافعي أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس الشيوخ، ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية وعمداء ووكلاء الكليات، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وجمع من طلاب وطالبات الجامعات المختلفة.

وأثنت الدكتور رانيا صلاح علي هذا الإنجاز العظيم؛ باعتبار الطلاب أحسن حظا من الأجيال السابقة من حيث توافر فرص وإمكانات إجراء البحث العلمي في سن مبكرة، كما ثّمنت الدكتور عائشة أبوالفتوح وكيل الكلية الأسبق الجهد المبذول لإقامة واستمرار هذا المؤتمر، وأعربت عن سعادتها باأبنائنا الطلاب علماء المستقبل.

أشادت الدكتورة إيمان بكر بالمشاركة الفعالة من الجامعات المختلفة، وفي كلمتها في حفل الافتتاح، ذكرت أ.د أماني مختار أن طلابنا هم جيل المستقبل، وهم الذين سيحملون راية البحث العلمي ويرفعون راية الوطن عاليًا؛ لذلك فإننا نؤمن بأهمية الاستثمار فيهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذا المجال.

ويعد هذا المؤتمر فرصة رائعة للطلاب لعرض نتائج أبحاثهم على خبراء في مختلف المجالات، وهو أيضًا فرصة لهم لتبادل الأفكار والتعلم من بعضهم البعض.

وأضافت أن هذا المؤتمر هو ثمرة جهود كبيرة بذلت من قبل جميع المشاركين، بدءًا من الطلاب الباحثين إلى أعضاء هيئة التدريس والإدارة.

وأعربت عن فخرها حقًا بهذا الجيل من الطلاب الذين يملكون شغفًا كبيرًا بالبحث العلمي ويسعون إلى التميز في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص جامعتنا على تعزيز ثقافة البحث العلمي بين طلابها.

الجدير بالذكر أنه اشترك في هذا المؤتمر جمع كبير من الكليات المصرية من مختلف المحافظات وبمشاركة حوالي 12 طالبا من الجامعة الأردنية من كلية الطب وكلية البيوتكنولوجي، حيث ينتظره الطلاب سنويًا على أنه الحدث الأكبر الذي يجمع الباحثين من جميع أنحاء مصر وخارجها.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم محاضرة عن الذكاء الاصطناعي، ألقاها أ.د محمد عبدالرازق أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر، وتمت أيضا خلال اليوم مناقشة ٣٠ بحثًا في ٨ جلسات علمية، بالإضافة إلى عرض فيديو من تصميم الطلاب يعرض تاريخ المؤتمر على مدار السبع سنوات السابقة.