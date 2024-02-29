الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

توفير 4 آلاف طن سكر

رئيس الغرفة التجارية بسوهاج يتفقد معارض أهلاً رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج بجولة تفقدية لمعارض أهلاً رمضان اليوم برفقته محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج.

وقام أبو الوفا بزيارة تفقدية لثلاث معارض وهي معرض ميدان العارف ومعرض جرجاوية ومعرض منطقة سيتي والتي شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي علي الشراء في ظل وجود تخفيضات تترواح من 20% إلي 30%.

قال رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن 3 معارض التي تم زيارتهم ضمن 12 معرضًا مزمع افتتاحهم بمحافظة سوهاج موزعه علي جميع المراكز استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأضاف “أبو الوفا”، خلال الجولة التفقدية أنه جميع السلع الاستراتيجية والأساسية متوفرة بالمعارض بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الغرفة حاليًا تستعد لافتتاح باقي المعارض قبل حلول شهر رمضان.

أوضح أن وكيل اول وزارة التموين محمد ابراهيم أكد أنه تم توفير نحو 4000 طن من السكر لمحافظة سوهاج، معقبا علي تصريحه بأن تلك الكمية كافية حتي نهاية شهر رمضان لتغطية سوهاج بالكامل.

أشار رئيس الغرفة إلى أن جميع السلع الأساسية متوفرة بأقل الأسعار حيث سجل سعر السكر نحو 27 جنيهًا فيما سجل سعر الزيت نحو 65 جنيه وسجل سعر الارز نحو 30 جنيه وسجل سعر المكرونه نحو 27 جنيهًا للكيلو الواحد وسجل سعر العدس نحو 65 جنيهًا وسجل سعر الفاصوليا نحو 91 جنيهًا وسجل سعر اللحوم نحو 300 جنيه وسجلت أسعار اللحوم السوداني نحو 250 جنيهًا فيما سجل سعر الفراخ المجمدة نحو 100 جنيه للدجاجة الواحدة وسجل سعر البلح نحو 35 جنيهًا وحتى 45 جنيهًا، وكذلك ياميش رمضان.

أضاف أبو الوفا أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وسلاسل التجزئة والسيارات المتنقلة نحو 20 سيارة والتي تساهم في الوصول لجميع السلع لجميع المناطق البعيده في المحافظة.

وأكد أبو الوفا أن تراجع اسعار الدولار سوف تساهم في خفض أسعار السلع الغذائية في السوق وقبل حلول شهر رمضان خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء بإعداد خطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة بالجمارك والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف،بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها.

السوق للسلع الغذائية أسعار السلع الغذائية التموين السكر السلع الاستراتيجية

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