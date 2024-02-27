الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ما هو أنسب وقت لشراء السيارات في مصر؟.. عضو "الغرف التجارية" يكشف (فيديو)

السيارات
السيارات

أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن صفقة رأس الحكمة هي أضخم استثمار مباشر شهده الاقتصاد المصري على مدار تاريخه، حيث تساهم في تحسين وضع السوق المحلي للسيارات في المستقبل القريب، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار “السبع” خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، عبر قناة “سي بي سي”، إلى أن هناك علاقة وثيقة بين أسعار السيارات والدولار، فلا يمكن التنبؤ بمستقبل العملة خلال الفترة المقبلة، لكنه أضاف أنه بعد توقيع الصفقة وانخفاض سعر الدولار في اليومين الأخيرين، شهدت السوق تراجعا في أسعار السيارات.

واختتم: "هذه فرصة جيدة لمن يرغب في شراء سيارة، فالأسعار معقولة حاليا".

علاء السبع الشعبة العامة للسيارات تحاد الغرف التجارية صفقة رأس الحكمة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء أسعار السيارات أسعار الدولار سعر الدولار انخفاض سعر الدولار

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