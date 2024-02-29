الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض العاصمة الإدارية الجديدة في عيون أطفال مصر والصين (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة

افتتحت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويانغ رونغ هاو المستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر ومدير عام  المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، معرِض "العاصمة الإدارية الجديدة في عيون أطفال مصر والصين" بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "المستقبل يبدأ هنا"، والذي يتضمن لوحات فنية لـ 50 طفلًا صينيًا ومصريًا عن العاصمة الإدارية الجديدة. 

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ورحبت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالمستشار الثقافي الصيني، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على استثمار القوى الناعمة في تعميق التعاون الثقافي مع الجانب الصيني وأشادت بالمستوى المتميز للأعمال الفنية للأطفال المصريين والصينيين، وما عكسته من مواهب مبدعة  جسدت بعمق كيف أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة رمزًا مصريًا للتطوير والتنمية التي تشهدها مصر في مرحلتها الراهنة بالمجالات المتعددة.

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ووجهت وزيرة الثقافة قطاعي العلاقات الثقافية الخارجية، والفنون التشكيلية، بأن يكون هذا النشاط من أول الأنشطة الثقافية التي تُنظم بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في مصر، بهدف تعريف العالم بهذا المنجز المصري، وأن يُقدم ديوان وزارة الثقافة بالعاصمة الادارية محتوى ثقافي متجدد للعاملين به والمترددين عليه والعاملين بالوزارات المحيطة. 

جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
جانب من الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة
يانغ رونغ هاو الصين نيفين الكيلاني المركز الثقافي الصيني العاصمة الإدارية المستقبل يبدأ هنا

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