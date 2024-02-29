الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"عبدالعال" يفتتح معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر في دورته 56

افتتاح معرض القاهرة
افتتاح معرض القاهرة الدولي

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ود.منال عوض محافظ دمياط، الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي والذي يقام في الفترة من ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، حتى ٩ مارس ٢٠٢٤ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.


ويستضيف المعرض دولة ليبيا الشقيقة كضيف شرف هذا العام بعد انقطاع أكثر من ١١ عامًا، كما تشارك دولة الكويت الشقيقة بجناح لها.


وأكد محافظ القاهرة، أن معرض القاهرة الدولي يعد أحد أهم المعارض التجارية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وأنه حقق على مدار دوراته الـ٥٥ نجاحات كبيرة وساهم في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الاعمال المصري والعالمي.


وأشار محافظ القاهرة، إلى أن  المعرض يسهم في التعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد الصفقات التجارية، لافتًا إلى أن المعرض يلعب دورًا كبيرًا في زيادة التنسيق والتكامل التجاري بين مصر وكافة الدول المشاركة.
 

ويعد معرض القاهرة الدولي حدث تجاري متعدد القطاعات يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات المختلفة لرفع جودة المنتج المحلي ويشارك في المعرض المقام على أكثر من ١٦ ألف متر  ٢٠٠ عارضًا من كبرى الشركات المتخصصة فى انتاج الأجهزة الكهربائية  والأدوات المنزلية، والمفروشات، والملابس الجاهزة، والصناعات اليدوية والحرفية، بالاضافة إلى منتجات السجاد والموكيت والأثاث والصناعات الغذائية، كما تتزامن فعاليات المعرض هذا العام مع شهر رمضان المعظم حيث يتم عرض كافة السلع والمنتجات بتخفيضات تلبى احتياجات كافة الفئات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.
 

وتشارك محافظة القاهرة في المعرض بعدد كبير من أصحاب الحرف، وصغار الصناع، وشباب الخريجين.


رافق المحافظ فى جولته بأجنحة المعرض المختلفة اللواء شريف المواردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

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