الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مصر تواصل مع الإمارات الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات شمال غزة

المساعدات
المساعدات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار الجسر الجوي، واصلت مصر، بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، جهودهما لدعم الشعب الفلسطيني في غزة؛ من خلال تنفيذ عملية إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال القطاع.

تأتي هذه العملية استمرارًا للجهود المشتركة بين البلدين لتقديم المساعدات العاجلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شاركت كل من الأردن وقطر وفرنسا في عملية الإسقاط الجوي للمساعدات.

وتسعى هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، ونقص الاحتياجات الأساسية، وتدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية.

وتلعب مصر دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، حيث تُبذل جهود دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.

وتؤكد هذه العملية على تضامن مصر والإمارات مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وجه العدوان الإسرائيلي.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يكون لهذه المساعدات الإنسانية تأثير إيجابي كبير على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وتُطالب مصر والإمارات المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغط على إسرائيل؛ لرفع الحصار المفروض على القطاع، وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

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