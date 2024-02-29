الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي: توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين بالجامعات المصرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، السفير/ محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، وأ.بكري نعيم المنصور ممثل الجالية السودانية بمصر، ود.مرتضى علي المستشار الثقافي السوداني بالسفارة السودانية بالقاهرة، بحضور أ.إيهاب فرج مدير عام الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها السودان، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، موضحًا أن هذا العام فقط التحق أكثر من 10 آلاف طالب سوداني بالجامعات المصرية.

حرص مصر على دعم السودان في ظل الأوضاع الحالية

تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، وإمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة الفرص التدريبية للطلاب السودانيين.

تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية

وأكد د.أيمن عاشور دعمه للطلاب السودانيين، ومساندتهم فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها دولة السودان، مؤكدًا تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية؛ حفاظًا على مستقبلهم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في مصر.

-تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
ومن جانبه، وجه السفير السوداني الشكر لمصر على دعمها للسودان فى شتى المجالات، وبخاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط بين مصر والسودان، مثمنًا موقف مصر من استقبال السودانيين القادمين من السودان بسبب الأزمة الراهنة، ومعاملتهم بكل حب واحترام. ز

 

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