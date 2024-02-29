الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
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عالم

المحكمة العليا الأمريكية توافق على سماع قضية ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية

ترامب
ترامب

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على سماع قضية ادعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي. 

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وحددت المحكمة العليا، وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، تاريخ 22 أبريل المقبل لسماع مرافعاته، مؤكدة أن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي. 

وأوضحت المحكمة العليا أنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى؟". 

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وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل بالانتخابات في 4 مارس المقبل، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم. 
يذكر أن لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة، قضت في وقت سابق هذا الشهر، بأن ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، ليست لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.

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