بغداد: استئناف اجتماعات إنهاء مهمة التحالف الدولى فى العراق

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن أن اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي، عقدت اجتماعاتها في بغداد مع نظيراتها من التحالف الدولي لمناقشة المواضيع المعدة على جداول أعمالها لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وقال اللواء يحي رسول، في بيان، اليوم الخميس، إن اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها، ليتسنى إكمال متطلبات خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء، كما أكدت اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها.

وفي 25 يناير الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية- العراقية العليا المشكَّلة بين البلدين ستبدأ بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.

واللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزمه الطرفان خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عُقد بواشنطن في 7- 8 أغسطس 2023.