الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بغداد: استئناف اجتماعات إنهاء مهمة التحالف الدولى فى العراق

التحالف الدولي في
التحالف الدولي في العراق

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن أن اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي، عقدت اجتماعاتها في بغداد مع نظيراتها من التحالف الدولي لمناقشة المواضيع المعدة على جداول أعمالها لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

العراق يعيد افتتاح مصفاة الشمال بعد توقف 10 سنوات

وقال اللواء يحي رسول، في بيان، اليوم الخميس، إن اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها، ليتسنى إكمال متطلبات خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء، كما أكدت اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها.

txt

ممثل العراق أمام "العدل الدولية": الاحتلال يعمل على تفريع القدس من سكانها الأصليين

وفي 25 يناير الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية- العراقية العليا المشكَّلة بين البلدين ستبدأ بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.

واللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزمه الطرفان خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عُقد بواشنطن في 7- 8 أغسطس 2023.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مواقف البيئة العملياتية القوات المسلحة العراقية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الوجود العسكري الأمريكي

مواد متعلقة

محادثات "عراقية أمريكية" لإنهاء مهمة قوات التحالف

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية: الرئيس السيسي بيحس بينا

النار تتمدد.. «الدستور» تتابع من العراق وسوريا: ماذا بعد الضربات الأمريكية؟

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

وسيم السيسى: 88.6% من المصريين لديهم جينات توت عنخ آمون وفلاسفة اليونان وعلماء الرياضيات درسوا فى المعابد المصرية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

"الزراعة": مصر الأولى عالميًا فى إنتاجية فدان القمح بفضل "تقاوى جديدة"

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية