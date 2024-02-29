الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

33 برنامجًا.. تعرف على أنشطة الأوقاف الدعوية خلال رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق 33 برنامجًا دعويًّا متميزًا إلكترونيًّا وتليفزيونيًّا وإذاعيًّا ومقاليًّا، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم. 

ووأكد وزير الأوقاف أنه للعام الثاني على التوالي يتم إطلاق فقرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية لأئمة الأوقاف. 

وجاءت أنشطة وزارة الأوقاف في شهر رمضان على النحو التالي: 

أولًا: البرامج التليفزيونية
1. بث مباشر لصلاة التراويح وصلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة وقناة الناس. 
2. بث مباشر لخاطرة التراويح من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة وقناة الناس. 
3. برنامج (دعاء الأنبياء) مع قناة الناس بمسجد الظاهر بيبرس.
4. برنامج (الباقيات الصالحات) مع القناة الثانية.
5. برنامج (الرحمة المهداة) مع قناة النيل للأخبار.
6. برنامج (مجالس التدبر) مع قناة مصر الزراعية بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).
7. برنامج (حديث الروح) مع القناة الأولى.
8. برنامج (على خطى عائشة.. رضي الله عنها) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.
9. برنامج (صباحنا بالمصري) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.
10. برنامج (سفراء دولة التلاوة حول العالم في شهر رمضان) مع قناة الناس.
11. برنامج (سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم) يذاع على القناة الأولى.
12. الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.
ثانيًا: البرامج الإذاعية
1. خاطرة دعوية، على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
2. برنامج (مع آيات الله) مع راديو 9090.
ثالثًا: البرامج الإلكترونية
1. برنامج (تلاوات قرآنية وابتهالات دينية) لمواقع وصفحات وزارة الأوقاف.
2. برنامج (خواطر رمضانية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.
3. برنامج (تلاوات قرآنية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.
4. برنامج (لسان الذاكرين) بالتنسيق مع موقع فيتو.
5. برنامج (ابتهالات دينية) مع اليوم السابع وصوت الأمة.
6. برنامج (فقه المرأة ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.
7. برنامج (أسماء من نور ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.
8. برنامج (أدعية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.
9. برنامج (نصائح للصائمين) مع موقع صدى البلد الإلكتروني.
10. برنامج رمضاني عن الصحابة (رضي الله عنهم)  مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.
رابعًا: المقالات بالصحف والمجلات
1. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة الأهرام.
2. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بمجلة الأهرام العربي.
3. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة عقيدتي.
4. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة اللواء الإسلامي.
5. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة أخبار اليوم.
خامسًا: المسابقات
1. مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (المقاصد القرآنية).
2. مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية (مساجد مصر).
3. مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.
4. مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.

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