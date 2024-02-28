الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حسام زكى يجرى زيارة إلى تركيا ويلتقى وزير الخارجية هاكان فيدان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأربعاء، زيارة إلى تركيا، لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام مع وزير الخارجية هاكان فيدان.

وقال زكي في منشور له على موقع فيسبوك: "زيارة جيدة وإيجابية إلى تركيا ومحادثات مفيدة مع نائب وزير الخارجية حول الإقليم وأزماته والعلاقة بين الجانبين، أعقبها لقاء نوعي مع معالي وزير الخارجية فيدان".

والأسبوع الماضي، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الرئيس التركي السابق عبدالله جول، لمناقشة الأوضاع في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على منصة X: "سعدت اليوم باستقبال الرئيس التركي السابق الصديق عبدالله جول.. تحدثنا مطولًا عن الأوضاع في المنطقة وبطبيعة الحال الحرب الإسرائيلية على غزة، والعلاقات بين الجامعة العربية وتركيا".

حسام زكى هاكان فيدان نائب وزير الخارجية السفير حسام زكي وزير الخارجية أحمد أبو الغيط

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