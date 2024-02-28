الأربعاء 28 فبراير 2024
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مصر

رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل  معرض "أهلًا  رمضان" 2024  الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية على أن يستقبل المعرض الجمهور اعتبارًا من غدٍ الخميس.
وتشارك وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الغذائية من سكر وزيت طعام وأرز ومكرونة ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة كذلك أيضًا توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة ويتم طرح  السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ65 جنيهًا للعبوة 800 ملي.
وكانت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية قد أكدت على وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم بـمعارض "أهلًا رمضان" 2024 على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة مع استمرار مد معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر بالسلع الغذائية يوميًا.

إدارة التموين أستمرار إقامة معارض أهلا رمضان اهلا رمضان التموين الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اهلا رمضان

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