للتخفيف على المواطنين.. "إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات الدولة لشهر رمضان

تواصل الدولة المصرية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال مجموعة من التحركات والإجراءات التي من شأنها التخفيف على المواطنين، والتي بدأت بإعلان أكبر حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

وفي السياق، استعرضت قناة إكسترا نيوز، جهود الدولة للاستعداد لشهر رمضان، حيث تدعم الدولة الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الأنشطة القرآنية والدعوية.

وتطلق الدولة قوافل محملة بالمواد الغذائية من خلال إطلاق مبادرة "قوافل أبناء الخير" لرعاية مليون أسرة في جميع محافظات الجمهورية.

كما تحرص الدولة على الانتشار الكبير لمعارض أهلًا رمضان، بالإضافة إلى تكامل الجهود مع السلاسل التجارية لتوفير السلع.

أيضًا تعمل الدولة على التوسع في مبادرة "كلنا واحد" ومنافذ أمان، ومعارض وزارة الزراعة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.