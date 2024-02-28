الأربعاء 28 فبراير 2024
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الثقافة

أيمن الحكيم: "صبري موسي ساحر الكتابة" بداية لكتابات جديدة عن مشروع الراحل

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، إن كتاب "صبرى موسي.. ساحر الكتابة" بداية لكتابات جديدة عن تجربة ومشروع صبرى موسي المتعدد.

مناقشة كتاب “صبري موسى ساحر الكتابة”:

أضاف الحكيم ضمن فعاليات ندوة مناقشة كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة " للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، الصادر عن دار ريشة للنشر بالقاهرة أن صبرى موسى كان متفردا كتب ما يشبه ولم يكن ظلا لغيره من الأدباء المعاصرين له، وأنه بالنظر إلى رحلاته وجولاته فى صحراء مصر، وكذلك روايته فساد الأمكنة التى تعد درة الادب العربي، مشيرًا إلى أنه بسؤال رجاء النقاش عن أبرز 10 روايات مصرية وعربية مؤثرة قال له أنه كان يأمل أن يضع رواية فساد الأمكنة لصبرى موسى فى الترتيب الأول وما حاله دون ذلك هو منجز نجيب محفوظ.

وناقش نخبة من الكتاب والمفكرين كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة"، بمكتبة مصر العامة، بمشاركة الإعلامي د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، والناقد شعبان يوسف، والناقدة الدكتورة عزة بدر، ويدير الحوار الإذاعي محمد عبد العزيز، وبحضور السفير رضا الطائفي مدير مكتبة مصر العامة.

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شعبان يوسف: تراث الروائي صبرى موسي "مثير وعظيم"

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بحضور محمد الباز| مناقشة كتاب "صبرى موسى.. ساحر الكتابة" غدًا

شهد اللقاء مشاركة نخبة من ألمع الكتاب والأدباء من تلاميذ وأصدقاء ساحر الكتابة صبري موسى، الروائي المتفرد صاحب "فساد الأمكنة".. والسينمائي صاحب البصمة وأفلام "البوسطجي" و"قنديل أم هاشم" وغيرها من الروائع السينمائية، والكاتب الصحفي صاحب الرحلات والمغامرات المسجلة باسمه في صحاري مصر وبحيراتها.

ومن أجواء كتاب “صبري موسى ساحر الكتابة”:

صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشي وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع- أدبي وإنساني- يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية".

صبري موسى الكتابة أيمن الحكيم الدكتور محمد الباز جريدة الدستور صبرى موسى ساحر الكتابة مناقشة كتاب

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