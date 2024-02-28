محمد عبدالعزيز من ندوة "صبرى موسى.. ساحر الكتابة": أيمن الحكيم حامل سجلات المبدعين

قال الإذاعى محمد عبدالعزيز، رئيس إذاعة القاهرة الكبرى إن الكاتب أيمن الحكيم هو حامل سجلات المبدعين المصريين، حيث له 17 عملًا تصنف المبدعين المصريين.

وأضاف عبدالعزيز، ضمن فعاليات ندوة مناقشة كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، والصادر عن دار ريشة للنشر بالقاهرة وذلك بمكتبة مصر العامة، بمشاركة الإعلامي د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، والكتاب أيمن الحكيم والناقد شعبان يوسف، والأديبة والناقدة الدكتورة عزة بدر، بحضور السفير رضا الطائفي مدير مكتبة مصر العامة، أن أيمن الحكيم اهتم برصد تنوع المشروع الابداعى لصبرى موسي بين الأدب والصحافة والفن التشكيلي والسينما.

مناقشة كتاب “صبري موسى.. ساحر الكتابة”

ويشهد اللقاء مشاركة نخبة من ألمع الكتاب والأدباء من تلاميذ وأصدقاء ساحر الكتابة صبري موسى، الروائي المتفرد صاحب "فساد الأمكنة".. والسينمائي صاحب البصمة وأفلام "البوسطجي" و"قنديل أم هاشم" وغيرها من الروائع السينمائية، والكاتب الصحفي صاحب الرحلات والمغامرات المسجلة باسمه في صحاري مصر وبحيراتها.

جاء في كلمة الناشر حسين عثمان عن الكتاب: "صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشير وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع –أدبي وإنساني– يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية".

وأيمن الحكيم كاتب صحفي، وهو نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

عُرف عن الحكيم اهتمامه بالكشف عن الجوانب الإنسانية والشخصية حول حياة الكثير من الفنانين والشخصيات العامة والأدباء في مصر، حيث وثق الكثير من حياواتهم، في أعمال التي صدرت له نذكر منها: كتاب "الحرفوش.. أيام عادل إمام سيرة روائية"، "اسمي بولا.. نادية لطفي تحكي"، "ذكرياتي.. مذكرات هند رستم"، "مزامير القرآن"، "مذكرات الشيخ إمام"، "زمن محسن زايد"، "حضرة المتهم نجيب محفوظ"، "أنغام الروح.. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية"، "غرام المشايخ"، "قتلة أم كلثوم"، "بليغ حمدي.. مذكرات شخصية".