الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

غدًا.. تكريم رواد التعليم والمدارس فى ختام فعاليات الملتقى الدولى للتعليم العالى والتدريب EduGate

ملتقي التعليم العالي
ملتقي التعليم العالي والتدريب

تواصلت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، في دورته الـ 14، اليوم بتنظيم زيارة لوفود ممثلى الجامعات العالمية المشاركة فى الملتقى بمنطقة أهرامات الجيزة وعدد من المناطق الأثرية.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي يأتي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، بتكريم ممثلى ١١٥ جامعة عربية مدرجة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات.

وتختتم فعاليات الملتقى التي امتدت  للمرة الأولى على مدى أسبوع كامل، غدا في الإسكندرية بتكريم عدد من رموز ورواد التعليم والمدارس المصرية، بحضور لفيف من مسئولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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حضور كبير من الطلاب للتعرف على البرامج المقدمة من الجامعات

وعلى مدار أسبوع كامل، شهدت فعاليات المعرض والملتقي الدولي للتعليم العالي والتدريب، حضورا كبيرا من الطلاب للتعرف على ما تقدمه الجامعات من برامج، من خلال أجنحة الجامعات وورش العمل المصاحبة للملتقى، والذي قام من خلالها ممثلو الجامعات بعرض وشرح برامجها للطلاب، وسط حضور كبير ولافت من رؤساء ومسئولي الجامعات.

تكريم الجامعات المصرية والعربية التي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرم الجامعات المصرية والعربية التي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات، وذلك بافتتاح الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate.

شاركت نحو ١٠٠ جامعة مصرية وعربية ودولية في الملتقى بعرض الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية وفرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات 20 دولة منها أمريكا وإنجلترا، إسبانيا، الهند، ماليزيا، تركيا وغيرها.

التصنيف العربي للجامعات رضا حجازي التعليم الفنى EduGate للتعليم العالي ممثلى الجامعات العالمية

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