الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مساعد وزير التعليم العالي يناقش متدربين معهد إعداد القادة حول التحول الرقمي في مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استكمل معهد إعداد القادة فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة،بحضور الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية.

ويعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

txt

أحدث المهارات والتقنيات فى القيادة.. ضمن البرنامج التدريبى الذى ينظمه معهد إعداد القادة

txt

معهد إعداد القادة يشهد انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية


وخلال محاضرة التحول الرقمي في الدولة المصرية ناقش الدكتور شريف كشك مع المتدربين لماذا التحول الرقمي، وشرح الأسباب ومنها توفير تجربة تعليم مميزة، وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تمكينهم بأدوات تكنولوجيا المعلومات، ودعم البحث العلمي والابتكار بأحدث الأدوات، وتحويل مؤسسات التعليم العالي لمؤسسات ذكية تعمل بكفاءة، وأيضا إتاحة التعلم.

كما أوضح مساعد الوزير للحوكمة الذكية، التحديات التى تواجه التحول الرقمي، وخطة التحول الرقمي ومحاورها والمتمثلة فى بناء وتطوير أساس رقمى مركزي للتعليم العالي، مهارات خريج المستقبل 2050، مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة، موضحا رؤية الوزارة بأن تكون الإدارة المركزية للتحول الرقمي بالوزارة بيت خبرة رائد على المستوى الاقليمى والمخطط والمنظم الداعم للعملية التعليمية والبحثية والإدارية للمؤسسات التعليمية المصرية فى مجال تكنولوجيا الإتصالات.

كما انطلقت محاضرة التحول الرقمي فى المراكز البحثية.. " أهميته وآلياته" وحاضر فيها الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وتناول آليات التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وركائز التحول الرقمي فى المراكز البحثية، وناقش مكونات البنية المعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي.


وأكد الدكتور عمارة أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل أساسى على المعرفة والتكنولوجيا، موضحا أن التحول الرقمي هو عملية تحويل أعمال المؤسسات إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات وتصنيع المنتجات وتسيير الموارد المادية والبشرية.
ثم تطرق لشرح الرقمنة والتحول الرقمي، وتوضيح الجيل الرابع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مبينا التحول الرقمي فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه اكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، على تنوع محاضرات البرنامج التدريبي طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، والتى تساهم فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

 

البرنامج التدريبي معهد إعداد القادة للحوكمة الذكية المعاهد والهيئات البحثية لسوق العمل

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

الرئيس السيسى عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة: محدش يدفع 35 مليار دولار فى شهرين

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية