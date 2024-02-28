وزير الخارجية الفلسطينى يكشف توقعاته لدور محادثات موسكو فى تشكيل الحكومة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع "معجزات" في محادثات موسكو المقررة غدًا لبحث تشكيل حكومة فلسطينية موحدة.

وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استقالته.

وقال "المالكي" إن هذه الخطوة تهدف إلى حشد الدعم لدور موسع للسلطة الفلسطينية.

وذكرت "رويترز" أن المالكي قال على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

واضاف: "نأمل أن تكون هناك نتائج جيدة على صعيد التفاهم المتبادل بين جميع الفصائل حول ضرورة دعم مثل هذه الحكومة التكنوقراطية التي ستظهر، وبالطبع لا نتوقع أن تحدث المعجزات في مجرد لقاء بسيط في موسكو، ولكنني أعتقد أن لقاء موسكو يجب أن يتبعه لقاءات أخرى في المنطقة قريبًا".

واتهم "المالكي" مجلس الأمن الدولي بـ"خذل" الشعب الفلسطيني في عدم قدرته على الاتفاق على وقف إطلاق النار، قائلًا "الآن في غزة، يبدو أن وقف إطلاق النار هدف بعيد المنال".

تفاصيل قصف في شمال غزة

وذكرت "رويترز" أن السكان قالوا إن الدبابات والطائرات الإسرائيلية قصفت شمال غزة مرة أخرى اليوم، بعد أشهر من إعلان الجيش هزيمة حماس هناك.

بالإضافة إلى ذلك، قال مسئولو الصحة الفلسطينيون إنه تم انتشال 18 جثة لأشخاص قتلوا يوم الثلاثاء في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قيل إن الدبابات الإسرائيلية دمرت العديد من المباني السكنية يوم الأربعاء.