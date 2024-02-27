خبراء فلسطينيون لـ"الدستور": عملية الإنزال المصرى للتخفيف عن الأهالى فى شمال غزة

علق مجموعة من الخبراء والسياسيين الفلسطينيين على قيام مصر بالتعاون مع الإمارات والأردن، بعملية إنزال للمساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة.

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تمت عملية الإنزال في مناطق مختلفة بقطاع غزة اليوم، بمشاركة مصرية أردنية إماراتية من الشمال إلى الجنوب بكميات كبيرة.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي وتمت عملية التفتيش قبل الإنزال، والمساعدات ليست فقط من منطقة مطار العريش، ولكن أيضًا مساعدات من مطار الأردن.

وأشار الرقب إلى أن عملية الإنزال خطوة مهمة جدًا للتخفيف عن الأهالي المحاصرين في شمال غزة، وتكسر عملية الحصار الكبير، وتشكل ضغطًا على الاحتلال بالسماح بتحرك مساعدات بكميات كبيرة.

وأوضح الرقب أن هذه الخطوة ستبنى عليها مراحل إنهاء الحصار على قطاع غزة، معربًا عن شكره لكل من شارك في ذلك من القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الأردنية، والقوات الجوية الإماراتية، وكل من يمد للشعب الفلسطيني يد العون في تلك الفترة الصعبة في تاريخ الشعب الفلسطيني .

صافي: عملية الإنزال تبرهن أن الجهود المصرية لم تكن قاصرة فقط علي إدخال المساعدات

من جانبه، قال الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الجهود المصرية مستمرة منذ العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وتظهر من جديد داخل قطاع غزة، من خلال عملية انزال جوي مصرية إماراتية أردنية لإدخال مساعدات غذائية وطبية عاجلة للسكان في غزة وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون.

وأضاف "صافي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الخطوة تبرهن أن الجهود المصرية لم تكن قاصرة فقط على إدخال المساعدات، ولكن نجد أن الوسيط المصري يلعب دورًا كبيرًا في المفاوضات الجارية مع إسرائيل من أجل الاتفاق على هدنة تمتد لأربعين يومًا.

حداد: عملية الإنزال تؤكد الأخوة الفلسطينية المصرية والعربية

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة تمارا الحداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، نفذت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الأردنية والإماراتية عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة من أجل التخفيف من وطأة سياسة التجويع التي تقوم بها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل الضغط عليهم للانتقال الكلي بالتحديد في المنطقة الشمالية لقطاع غزة لتفريغها من المدنيين إمعانًا وتنفيذ مخطط تحويل المنطقة الشمالية إلى مناطق أمنية عازلة.

وأضافت "حداد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تقديم المساعدات عبر الإنزال الجوي يساهم بشكل كبير في تقديم العون والوصول إلى حالة من الاكتفاء الذاتي على المستوى الصحي والغذائي.

وأكدت "حداد" أن عملية الإنزال تؤكد الأخوة الفلسطينية المصرية والعربية، إضافة إلى إدخال الطعام بكافة الأساليب سواء من الإنزال الجوي أو معبر رفح، لعل أن تكون وسيلة مستقبلية لفتح الطريق بشكل شامل لإدخال المساعدات بشكل أكبر وأشمل وتخفيف الحصار القائم على القطاع.

وأوضحت "حداد" أن عملية الإنزال مهمة لتصل إلى أيدي المواطنين بشكل مجاني بدلًا من أخذها من عصابات تجار الحروب ويتم بيعها في السوق السوداء، والتي تصبح أسعار المواد التي تباع مضاعفة عدة مرات عن سعرها الطبيعي رغم أنها مجانية، لكن تتم سرقة المساعدات من الشاحنات ليتم بيعها. فعملية الإنزال جيدة لكن مهم أن تصل إلى المحتاجين والفقراء والأسر الأكثر عوزًا ورميها على اليابسة لتبقى صالحة الاستعمال.