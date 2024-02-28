الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا ..الوداد مهدد بالخروج ومواجهة مصيرية بين الترجي والهلال

الأهلي هزم ميدياما
الأهلي هزم ميدياما وحسم تأهله لربع النهائي

تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين مباريات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفريقين اللذين سيصعدان للدور ربع النهائي .

وقبل انطلاق مباريات الجولة السادسة تأهلت ستة فرق للدور ربع النهائي وهى مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي من المجموعة الأولى وأسيك الإيفواري من المجموعة الثانية وبيترو أتليتكو الأنجولي من المجموعة الثالثة والأهلي ويانج أفريكانز التنزاني من المجموعة الرابعة.

شبح الخروج يطارد الوداد المغربي

في المجموعة الأولى يملك كل من مازيمبي وصن داونز عشر نقاط وستحدد مباراتهما معا أول وثاني المجموعة والتعادل في صالح مازيمبي الذي سبق له الفوز على صن داونز في لوبومباتشي .

وفي المجموعة الثانية يحتل أسيك الصدارة برصيد 11 نقطة وضمن التأهل لربع النهائي كأول المجموعة وهناك منافسة على المركز الثاني بين سيمبا التنزاني والوداد المغربي ولكل منهما ست نقاط وجوانينج جالاكسي البوتسواني ورصيده أربع نقاط .

ويحتاج الوداد للفوز على أسيك وتعثر سيمبا بملعبه أمام جوانينج جالاكسي بينما يكفي سيمبا الفوز على جلاكسي بصرف النظر عن نتيجة مباراة الوداد وأسيك لأنه حتى لوفاز الوداد سيتساوى مع سيمبا في رصيد 9 نقاط ويصعد سيمبا لتفوقه في مجموعة مباراتيه مع الوداد بالهزيمة صفر – 1 في المغرب والفوز 2- صفر في دار السلام .

في المقابل يملك جوانينج جالاكسي فرصة واحدة للتأهل لربع النهائي تتمثل في فوزه على سيمبا بملعبه وتعثر الوداد أمام أسيك .

فريق الوداد مهدد بالخروج من دور المجموعات

مواجهة مصيرية بين الترجي والهلال 

في المجموعة الثالثة يملك بيترو أتلتيكو تسع نقاط وضمن التأهل للدور ربع النهائي وهناك منافسة بين الترجي التونسي والهلال السوداني على بطاقة التأهل الثانية ويملك الترجي 8 نقاط مقابل خمس نقاط للهلال وسيلتقي الفريقان في تونس والتعادل يكفي الترجي للتأهل أما الهلال فلابديل أماه سوى الفوز والتساوي مع الترجي في رصيد النقاط والتأهل بفضل تفوقه في المباراتين اللتين جمعتا الفريقين حيث سبق له الفوز على الترجي 3-1 .

أخيرا تأهل الأهلي ويانج أفريكانز من المجموعة الرابعة ويملك الأهلي تسع نقاط مقابل 8 نقاط ليانج أفريكانز وستحدد مباراة الفريقين معا أول وثاني المجموعة والتعادل يكفي الأهلي للتأهل لربع النهائي كأول المجموعة.

 

دورى ابطال افريقيا الاهلى الوداد المغربي الترجي التونسي الهلال السوداني

مواد متعلقة

تعرف على موعد وحكام مباراة بيراميدز ونواذيبو فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يانج أفريكانز يحقق انجازًا لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

كريستيانو رونالدو يعلق لأول مرة على الحركة غير الأخلاقية فى لقاء الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية