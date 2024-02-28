دوري أبطال إفريقيا ..الوداد مهدد بالخروج ومواجهة مصيرية بين الترجي والهلال

تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين مباريات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفريقين اللذين سيصعدان للدور ربع النهائي .

وقبل انطلاق مباريات الجولة السادسة تأهلت ستة فرق للدور ربع النهائي وهى مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي من المجموعة الأولى وأسيك الإيفواري من المجموعة الثانية وبيترو أتليتكو الأنجولي من المجموعة الثالثة والأهلي ويانج أفريكانز التنزاني من المجموعة الرابعة.

شبح الخروج يطارد الوداد المغربي

في المجموعة الأولى يملك كل من مازيمبي وصن داونز عشر نقاط وستحدد مباراتهما معا أول وثاني المجموعة والتعادل في صالح مازيمبي الذي سبق له الفوز على صن داونز في لوبومباتشي .

وفي المجموعة الثانية يحتل أسيك الصدارة برصيد 11 نقطة وضمن التأهل لربع النهائي كأول المجموعة وهناك منافسة على المركز الثاني بين سيمبا التنزاني والوداد المغربي ولكل منهما ست نقاط وجوانينج جالاكسي البوتسواني ورصيده أربع نقاط .

ويحتاج الوداد للفوز على أسيك وتعثر سيمبا بملعبه أمام جوانينج جالاكسي بينما يكفي سيمبا الفوز على جلاكسي بصرف النظر عن نتيجة مباراة الوداد وأسيك لأنه حتى لوفاز الوداد سيتساوى مع سيمبا في رصيد 9 نقاط ويصعد سيمبا لتفوقه في مجموعة مباراتيه مع الوداد بالهزيمة صفر – 1 في المغرب والفوز 2- صفر في دار السلام .

في المقابل يملك جوانينج جالاكسي فرصة واحدة للتأهل لربع النهائي تتمثل في فوزه على سيمبا بملعبه وتعثر الوداد أمام أسيك .

فريق الوداد مهدد بالخروج من دور المجموعات

مواجهة مصيرية بين الترجي والهلال

في المجموعة الثالثة يملك بيترو أتلتيكو تسع نقاط وضمن التأهل للدور ربع النهائي وهناك منافسة بين الترجي التونسي والهلال السوداني على بطاقة التأهل الثانية ويملك الترجي 8 نقاط مقابل خمس نقاط للهلال وسيلتقي الفريقان في تونس والتعادل يكفي الترجي للتأهل أما الهلال فلابديل أماه سوى الفوز والتساوي مع الترجي في رصيد النقاط والتأهل بفضل تفوقه في المباراتين اللتين جمعتا الفريقين حيث سبق له الفوز على الترجي 3-1 .

أخيرا تأهل الأهلي ويانج أفريكانز من المجموعة الرابعة ويملك الأهلي تسع نقاط مقابل 8 نقاط ليانج أفريكانز وستحدد مباراة الفريقين معا أول وثاني المجموعة والتعادل يكفي الأهلي للتأهل لربع النهائي كأول المجموعة.