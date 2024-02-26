3 أندية مصرية تحدد مصيرها في بطولتي إفريقيا.. ويتبقى فيوتشر

شهدت الجولة الخامسة قبل الأخيرة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية تحديد مصير 3 أندية مصرية، وهي الأهلي، وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك في كأس الكونفدرالية فيما يظل موقف نادي فيوتشر في كأس الكونفدرالية معلقا حتى الجولة السادسة.

الأهلي

تمكن من تحقيق الانتصار على نادي ميدياما الغاني بنتيجة هدف نظيف في المجموعة الرابعة على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي.

بهذا الانتصار رفع رصيده إلى 9 نقاط معززا موقعه في صدارة المجموعة دون هزيمة جمعها من انتصارين على ميدياما إذ فاز من قبل عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى.

و3 تعادلات منها تعادلان سلبيان مع نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولتين الثالثة، والرابعة، وتعادل إيجابي وحيد مع نادي يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية.

بيراميدز

تلقى هزيمة على يد نادي نادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ3 أهداف دون مقابل في المجموعة الأولى على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي.

وهي الهزيمة التي قضت على آماله تماما في تجاوز دور المجموعات إذ توقف رصيده عند 4 نقاط يقبع بها في قاع المجوعة حصدها من انتصار وحيد تحقق على مازيمبي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى.

وتعادل واحد كان دون أهداف مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة.

في حين تعرض لـ3 خسائر إذ كانت الخسارة الأولى أمام نادي نواذيبو الموريتاني بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية، والخسارة الثانية كانت أمام صن داونز بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة.

الزمالك

ضمن تأهله إلى دور الثمانية قبل أن يحقق انتصاره على نادي أبو سليم الليبي بنتيجة 2 – 1 في المجموعة الثانية على ملعب أبو سليم في مدينة طرابلس.

على أي حال بهذا الانتصار عزز من تصدره للمجموعة دون خسارة إذ ارتفع رصيده إلى 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على أبو سليم إذ تغلب في السابق عليه بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى، وانتصار وحيد على كل من نادي أكاديمية سوار الغيني بنتيجة رباعية نظيفة في الجولة الثانية، ونادي ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثالثة.

وتعادل وحيد كان سلبيا مع ساجرادا اسبيرانسا في الجولة الرابعة.

فيوتشر

بتعادله مع نادي سبور سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بنتيجة إيجابية هدف لمثله في المجموعة الأولى على ملعب ماستربيسر موريبي بات في حاجة إلى التعادل فقط حين يستضيف نادي الهلال الليبي في الجولة السادسة والأخيرة.

يحل وصيفا برصيد 8 نقاط جناها من انتصارين في الجولتين الأولى، والثانية على ناديي سوبر سبورت يونايتد بنتيجة هدف دون مقابل، والهلال بنتيجة 2 – 1 على الترتيب.

وتعادلين، الأول كان دون أهداف مع اتحاد الجزائر في الجولة الرابعة، والثاني كان إيجابيا مع سوبر سبورت يونايتد.

بينما في الجولة الثالثة تلقى الهزيمة الوحيدة على يد اتحاد الجزائر بنتيجة هدف نظيف.

من المتوقع أن يتأهل فيوتشر إلى دور ربع النهائي، وإذا صدقت التوقعات سوف يكون تأهلا تاريخيا لأنه تحقق في أول مشاركة إفريقية له، وتكون نسبة نجاح الأندية المصرية بشكل عام 75 %.