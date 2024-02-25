يانج أفريكانز يحقق انجازًا لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا

لم يكتف يانج أفريكانز التنزاني هذه المرة بتواجده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا فقط، لكنه تمكن من تجاوزه بجمعه في المجموعة الرابعة 8 نقاط من انتصارين فقط تحققا في الجولتين الرابعة والخامسة على ملعبه الملعب الوطني مكابا في مدينة دار السلام العاصمة على ناديي ميدياما الغاني بنتيجة ثلاثية نظيفة، وشباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4 أهداف دون رد على الترتيب، وهذا الانتصار تحديدا هو ما منحه بطاقة العبور إلى دور الثمانية لأول مرة في تاريخه.

تعادلان إيجابيان بنفس النتيجة هدف لمثله مع كل من الأهلي في الجولة الثانية على الملعب الوطني مكابا، ونادي ميدياما في الجولة الثالثة على ملعب TNK بارك في مدينة تاركا.

في حين لم يتلق هزيمة واحدة على يد بلوزداد بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى على ملعب 20 أوت 1956 في مدينة حسين داي.

يانج أفريكانز يخرج من دور المجموعات في 1998

بينما كانت المرة الأولى التي تأهل فيها يانج أفريكانز إلى دور المجموعات كانت في نسخة 1998، ولم يستطع أن يتخطاه إذ قبع في قاع المجموعة الثانية بنقطتين فقط في رصيده حصدهما من تعادلين إيجابيين مع ناديي مانينج ريجرز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الأولى، والرجاء الرياضي المغربي بنتيجة 3 أهداف لمثلهما في الجولة الرابعة، ولم يتعادل لكنه تعرض لـ4 خسائر منها خسارتان أمام نادي آسيك ميموزا الإيفواري في الجولتين الثانية، والسادسة بنتيجتي 1 – 2، وثلاثية نظيفة على التوالي، وخسارة واحدة أمام كل من الرجاء بنتيجة ثقيلة 6 أهداف دون رد في الجولة الثالثة، ومانينج رينجرز بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة.

12 محاولة فاشلة ليانج أفريكانز

على جانب آخر، حاول يانج أفريكانز أن يدخل المجموعات 12 مرة من قبل، ويفشل، فالمرة الأولى كانت في نسخة 2006، وخرج من الدور التمهيدي على يد نادي زاناكو الزامبي.

والمرة الثانية كانت في نسخة 2007 وتم اقصاءه من دور الـ16 على يد الترجي الرياضي التونسي.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2009، وتم الاطاحة به من دور الـ32 أمام الأهلي.

والمرة الرابعة كانت في نسخة 2010، وخرج على يد نادي سانت إيلوي لوبوبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية من الدور التمهيدي.

والمرة الخامسة كانت في نسخة 2012 وتم اقصاءه على يد نادي الزمالك من الدور التمهيدي.

والمرة السادسة كانت في نسخة 2014، وتم الاطاحة به أمام الأهلي من دور الـ32.

والمرة السابعة كانت في نسخة 2016، ومن دور الـ16 خرج على يد الأهلي.

المرة الثامنة كانت في نسخة 2017، ومن الدور الثاني تم اقصاءه به أمام زاناكو.

والمرة التاسعة كانت في نسخة 2018، ومن الدور الثاني تم الاطاحة به على يد نادي تاونشيب رولز البتسواني.

والمرة العاشرة كانت في نسخة 2020، وخرج من الدور الثاني على يد نادي زيسكو يونايتد الزامبي.

والمرة الـ11 كانت في نسخة 2022، وتم اقصاءه من الدور التمهيدي أمام ريفرز يونايتد النيجيري.

والمرة الـ12 كانت في نسخة 2023 وتم الاطاحة من الدور الثاني على يد نادي الهلال السوداني.

إذن بصعود يانج أفريكانز إلى دور ربع النهائي حقق انجازا جديدا عليه.