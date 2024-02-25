الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يانج أفريكانز يحقق انجازًا لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا

يانج أفريكانز
يانج أفريكانز

لم يكتف يانج أفريكانز التنزاني هذه المرة بتواجده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا فقط، لكنه تمكن من تجاوزه بجمعه في المجموعة الرابعة 8 نقاط من انتصارين فقط تحققا في الجولتين الرابعة والخامسة على ملعبه الملعب الوطني مكابا في مدينة دار السلام العاصمة على ناديي ميدياما الغاني بنتيجة ثلاثية نظيفة، وشباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4 أهداف دون رد على الترتيب، وهذا الانتصار تحديدا هو ما منحه بطاقة العبور إلى دور الثمانية لأول مرة في تاريخه.

تعادلان إيجابيان بنفس النتيجة هدف لمثله مع كل من الأهلي في الجولة الثانية على الملعب الوطني مكابا، ونادي ميدياما في الجولة الثالثة على ملعب TNK بارك في مدينة تاركا.

في حين لم يتلق هزيمة واحدة على يد بلوزداد بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى على ملعب 20 أوت 1956 في مدينة حسين داي.

يانج أفريكانز يخرج من دور المجموعات في 1998

بينما كانت المرة الأولى التي تأهل فيها يانج أفريكانز إلى دور المجموعات كانت في نسخة 1998، ولم يستطع أن يتخطاه إذ قبع في قاع المجموعة الثانية بنقطتين فقط في رصيده حصدهما من تعادلين إيجابيين مع ناديي مانينج ريجرز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الأولى، والرجاء الرياضي المغربي بنتيجة 3 أهداف لمثلهما في الجولة الرابعة، ولم يتعادل لكنه تعرض لـ4 خسائر منها خسارتان أمام نادي آسيك ميموزا الإيفواري في الجولتين الثانية، والسادسة بنتيجتي 1 – 2، وثلاثية نظيفة على التوالي، وخسارة واحدة أمام كل من الرجاء بنتيجة ثقيلة 6 أهداف دون رد في الجولة الثالثة، ومانينج رينجرز بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة.

txt

ترتيب مجموعات دورى أبطال أفريقيا بعد مباريات أمس السبت

txt

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

12 محاولة فاشلة ليانج أفريكانز

على جانب آخر، حاول يانج أفريكانز أن يدخل المجموعات 12 مرة من قبل، ويفشل، فالمرة الأولى كانت في نسخة 2006، وخرج من الدور التمهيدي على يد نادي زاناكو الزامبي.

والمرة الثانية كانت في نسخة 2007 وتم اقصاءه من دور الـ16 على يد الترجي الرياضي التونسي.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2009، وتم الاطاحة به من دور الـ32 أمام الأهلي.

والمرة الرابعة كانت في نسخة 2010، وخرج على يد نادي سانت إيلوي لوبوبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية من الدور التمهيدي.

والمرة الخامسة كانت في نسخة 2012 وتم اقصاءه على يد نادي الزمالك  من الدور التمهيدي.

والمرة السادسة كانت في نسخة 2014، وتم الاطاحة به أمام الأهلي من دور الـ32.

والمرة السابعة كانت في نسخة 2016، ومن دور الـ16 خرج على يد الأهلي.

المرة الثامنة كانت في نسخة 2017، ومن الدور الثاني تم اقصاءه به أمام زاناكو.

والمرة التاسعة كانت في نسخة 2018، ومن الدور الثاني تم الاطاحة به على يد نادي تاونشيب رولز البتسواني.

والمرة العاشرة كانت في نسخة 2020، وخرج من الدور الثاني على يد نادي زيسكو يونايتد الزامبي.

والمرة الـ11 كانت في نسخة 2022، وتم اقصاءه من الدور التمهيدي أمام ريفرز يونايتد النيجيري.

والمرة الـ12 كانت في نسخة 2023 وتم الاطاحة من الدور الثاني على يد نادي الهلال السوداني. 

إذن بصعود يانج أفريكانز إلى دور ربع النهائي حقق انجازا جديدا عليه.

يانج أفريكانز دورى ابطال افريقيا شباب بلوزداد الاهلى يانج أفريكانز وشباب بلوزداد دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم