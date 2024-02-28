الأربعاء 28 فبراير 2024
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مصر

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء

شهر شعبان
شهر شعبان

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، يحرص المواطنين على معرفة النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 28- 2- 2024 عبر جوجل، فيأتي بالبركة والخير والسعادة على جميع الأمة الإسلامية في كافة أنحاء العالم.

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، وكم يوم باقي على شهر رمضان، وعدد ساعات الصيام.

النهاردة كام شعبان 2024

ويوافق اليوم الأربعاء 18 من شعبان 1445، في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 28- 2- 2024

اليوم الأربعاء:
يوافق اليوم 28 فبراير 2024م: في التاريخ الميلادي.
ويوافق اليوم 18 شعبان 1445 ه‍: في التاريخ الهجري.
ويوافق اليوم 20 أمشير 1740 ق: في التاريخ القبطي.

كم يوم باقي على رمضان 2024

وإن الوقت المتبقي على أول يوم شهر رمضان المبارك في مصر يبلغ 13 يوم، ولكن من الجدير بالذكر أنه يكون من الممكن تقديم أو تأخير أول يوم بشهر رمضان طبقا لما تُقدمه هيئة الاستطلاعات الفلكية، وقد أقرت الحكومة المصرية أنه سوف يتم تحري هلال رمضان يوم الأحد الموافق 29 في شهر شعبان عام 1445 هجريًا.

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عدد ساعات الصيام في رمضان 2024

وفقا لإمساكية شهر رمضان فسيكون عدة شهر رمضان هذا العام عدد 30 يوما، وأول أيامه سيكون يوم الإثنين 11 مارس الموافق 1 من رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان بعدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم حوالي 13 ساعة و18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان سوف تكون يوم الثلاثاء 9 من أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم يكون هو أطول أيام شهر رمضان بعدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و14 دقيقة.

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ويحين موعد الإفطار في شهر رمضان 2024 عند آذان صلاة المغرب 6:01، والعشاء  7:18  مساء، السحور 2:23، إمساك 4:23، صلاة الفجر 4:43 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، صلاة الظهر 12:05، صلاة العصر 3:28.

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