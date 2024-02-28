بين حربى الإبادة والتجويع.. سكان غزة يتضورون جوعًا فى القطاع

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "بين حربي الإبادة والتجويع.. سكان غزة يتضورون جوعًا في القطاع".

وأكد التقرير أن لحظة الانهيار هي نقطة حذرت منها المنظمات الدولية والأممية طوال الأيام الماضية في حديثها عن الوضع الإنساني داخل غزة، إذ يجد السكان أنفسهم محاصرين بين حربي إبادة وتجويع في آن واحد، منذ ساعات الصباح الباكر إلى غروب الشمس، يكتظ مئات السكان يوميًا في غزة في صفوف طويلة، بينما يجوب آخرون الشوارع من أجل الحصول على قطعة خبز صغيرة.

وتابع: "مئات الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة في القطاع اجتمعوا على شاطئ البحر في مدينة غزة، ينتظرون وصول الشاحنات التي تحمل أكياس الدقيق وسط شح الغذاء والمواد الغذائية الأساسية".

وواصل: "حشود يائسة وجائعة وأشخاص يتضورون جوعًا يبحثون بأعين حائرة عن أمل ولو صغير للحصول على القليل من الطعام".

واستطرد: "أزمة الجوع المتفاقمة فى القطاع لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يبدو أن الاحتلال لم يكتف بحصار أهل غزة، الذين يقاومون البقاء على قيد الحياة، بل وصلت وحشيته إلى استهدافهم وإطلاق النار عليهم أثناء حصولهم على المساعدات والطعام".