الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بلقب سوبر رجال الطائرة (صور)

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المحلي للموسم 2023 / 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:



25/23

31/33

25/23

25/22

تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 ، بينما نجح الأهلي في التأهل بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 في نصف النهائي الآخر.

يذكر أن سيدات النادي الأهلي، توجن بلقب السوبر المحلي لموسم 2023 / 2024، على حساب الزمالك بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

كان قد وافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد في أغسطس المقبل.