الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بلقب سوبر رجال الطائرة (صور)

فريق رجال الكرة الطائرة
فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المحلي للموسم 2023 / 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 


25/23
31/33
25/23
25/22

تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 ، بينما نجح الأهلي في التأهل بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 في نصف النهائي الآخر.

يذكر أن سيدات النادي الأهلي، توجن بلقب السوبر المحلي لموسم 2023 / 2024، على حساب الزمالك بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

كان قد وافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد في أغسطس المقبل.

 

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بسوبر سيدات الطائرة

الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة الاهلى الزمالك فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة

مواد متعلقة

الأهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بسوبر سيدات كرة الطائرة

الأكثر قراءة

عاجل| إبراهيم حسن: «هناكل النجيلة» لاستعادة عرش منتخب مصر.. ونسعى لبناء «جيل جديد» للفراعنة (حوار)

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة