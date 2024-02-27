هشام الحلبى: "المساعدات الإنسانية ستصل لقطاع غزة بأى ثمن" (فيديو)

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لكل المتغيرات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي.

وتطرق "الحلبي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال برنامج في المساء مع قصواء، عبر "سي بي سي"، إلى ملف غزة، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدًا أن مصر جاهزة لأي سيناريوهات في حال فشل المفاوضات.

واختتم "الحلبي" مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني، وأنها أرسلت اليوم طنين من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتعاون مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا، قائلًا: "المساعدات ستصل إلى غزة بأي ثمن".