الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

تصدر عنوان سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-2-2024 في البنوك محركات البحث في مصر في الساعات الأخيرة، إذ يهتم آلاف المصريين بسعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري لتوفيرها من البنوك والصرافة بالسعر الرسمي خاصة من أجل الاستيراد أو توفير مكونات الصناعة من الأسواق العالمية، بدلًا من استغلال السوق السوداء. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-2-2024، استقرارا عند مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع، بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية بمحافظات جمهورية مصر العربية، وهناك إقبال كثيف على توفيره من البنوك مع إعلان الدولة عن صفقات استثمارية كبرى منها رأس الحكمة وفرت قدر كبير من العملة الصعبة في خزينة الدولة.

 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بعض البنوك 

  • سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • تداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في فروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.
  • واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، حيث بلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-2-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الاثنين 26-2-2024 في البنوك خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 27-2-2024

  • سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك القاهرة، مستوى 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء في فروع بنك مصر، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  أمام الجنيه في ميد بنك

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم، في ميد بنك، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي، في فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي، مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في فروع بنك أبو ظبي التجاري، مستوى 30.82 للشراء و30.95 للبيع.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الاثنين 26-2-2024 في البنوك خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر 

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند مستوى 30.82 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


أقرأ أيضًا: تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الاثنين 26-2-2024 في البنوك خلال التعاملات المسائية

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

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