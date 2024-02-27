البيت الأبيض: واشنطن لن ترسل جنودًا للقتال فى أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون بينما كان بايدن يجتمع مع كبار المشرعين في البيت الأبيض لمناقشة قضايا التمويل بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا: "الرئيس بايدن كان واضحًا بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

خطط إرسال قوات برية إلى أوكرانيا

قالت الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون رئيسيون يوم الثلاثاء إنهم ليست لديهم خطط لإرسال قوات برية إلى أوكرانيا، بعد أن ألمحت فرنسا إلى هذا الاحتمال، وحذر الكرملين من أن أي تحرك من هذا القبيل سيؤدي حتمًا إلى الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إنه ينبغي للحلفاء الغربيين ألا يستبعدوا أي خيارات في سعيهم لتفادي انتصار روسيا في أوكرانيا، رغم أنه شدد على عدم وجود توافق في هذه المرحلة.



وتأتي تصريحاته، التي أدلى بها في اجتماع عقد على عجل للزعماء الأوروبيين في باريس حول سبل تعزيز الدعم الضعيف لكييف، وسط مكاسب ميدانية حققتها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا، فضلًا عن النقص المتزايد في الذخيرة والقوى العاملة على الجانب الأوكراني.

لكن ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك نأت بنفسها عن أي إشارة إلى أنها قد ترسل قوات برية إلى الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث، وقال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء "لن تكون هناك قوات برية أو جنود على الأراضي الأوكرانية ترسلهم الدول الأوروبية أو دول الناتو إلى هناك".



وأكد البيت الأبيض في وقت لاحق أنه ليس لديه أي خطة لإرسال قوات برية، وبدلًا من ذلك حث المشرعون الأمريكيون على الموافقة على مشروع قانون المساعدات الأمنية المتوقف والذي من شأنه أن يضمن حصول القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة اللازمة لمواصلة قتالها.

وسعيًا لتوضيح تصريحات ماكرون، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس كان يفكر في إرسال قوات للقيام بمهام محددة مثل المساعدة في إزالة الألغام وإنتاج الأسلحة في الموقع والدفاع الإلكتروني.