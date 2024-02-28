ليالى شعبان.. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 28-2-2024

يتساءل قطاع كبير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأولى من الصباح، عن أذكار الصباح اليوم الأربعاء 28-2-2024، في مقدمة العناوين البحثية، حيث يحرص الآلاف على دعاء الصباح لترديدها لنيل البركة والفضل لا سيما في النصف الثاني من شعبان، والذي يقرب المسلمين من شهر رمضان الكريم خطوات قليلة، ويكثف المسلمون الذكر في هذه الأيام لتمهيد القلوب لاستقبال الشهر.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 28-2-2024

في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية، أذكار الصباح.

أذكار الصباح اليوم من القرآن الكريم

آية الكرسي -﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾.

سورة الصمد - ﴿قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد﴾.

سورة الفلق- ﴿قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن شر النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد﴾.

سورة الناس ﴿قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس* من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة والناس﴾

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 28-2-2024 من السنة النبوية

-أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..

-اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.

-اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

دعاء الفجر مكتوب

-اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. (ثلاث مرات).

-حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. (سبع مرات).

-اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية: في ديني و دنياي وأهلي، ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، و أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.



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