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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 23-2-2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

تُعدّ أذكار الصباح ودعاء الفجر من أفضل الطرق للارتباط بالله تعالى في بداية اليوم، ويساعد على الشعور بالقرب من الله تعالى ورحمته، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 23-2-2024، وتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر اللهم ما أصبحت ومساؤك أنت الله لا إله إلا أنت لك الحمد لك الملك لا إله إلا أنت.

دعاء الفجر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك الغنى والسعة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

دعاء الفجر اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهم إني أسألك أن تبارك لي في رزقي وتوسع علي في معيشتي وتفتح علي أبواب رحمتك.

اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي وتقبل توبتي.

اللهم إني أسألك أن تحفظني من شر الشيطان الرجيم ومن كل سوء.

اللهم إني أسألك أن ترزقني شكر نعمتك وحسن عبادتك.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذاكرين لك الشاكرين لك المطيعين لك.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

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اللهم إني أسألك أن ترحم والديّ وأن تغفر لهما وأن تجعلهما من أهل الجنة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين.

اللهم إني أسألك أن تبارك لي في صحتي وعافيتي.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام تامًا على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وبعدد كل معلوم لديك وبقدر محبتك فيه. 

اللهم صل على محمد صلاة تزيل عني بها الهم والغم والحزن والمخاوف والاوهام صلاة تشفيني بها من جميع الأسقام والآلام. 

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