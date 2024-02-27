اقتصاديون لـ"الدستور": عوائد المشروعات الاستثمارية تخدم المواطن فى جميع القطاعات

كشف خبراء الاقتصاد، عن أن التوسع في المشروعات الاستثمارية الجديدة سيحقق مجموعة من العوائد الاقتصادية التي تتأثر بها حياة المواطن، كما أن تنفيذ مشروع تطوير رأس الحكمة يوفر 1.5 مليون فرصة عمل جديدة للشباب ويجذب استثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مراحل المشروع.

واكد الخبراء أن المشروعات الاستثمارية وفرت سيولة دولارية كبيرة، ما ينعكس علي أسعاره في السوق السوداء فقد تراجع إلى أقل من 50 جنيها، وهذا ينعكس بالضرورة علي توافر السلع وتراجع أسعارها، كما شاهدنا الحديد يتراجع 14 ألف جنيه دفعة واحدة.

الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، قال إن المشروعات الاستثمارية توفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل وستؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد المصري، ما ينعكس علي حياة المواطنين، مشيرا إلى أن جذب استثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة سيؤدي إلى عودة الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية.

وكشف “الليثي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن المكسب الثاني للمواطن توافر السيولة الدولارية التي تؤدي إلى تراجع الأسعار بعد نقص الدولار، ما يعود علي المواطن.

وتابع أن جذب الاستثمارات العالمية وإنشاء مدن سياحية متكاملة يؤدي أيضًا، إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة ويدفع إلى خلق قيمة مضافة ويؤدي إلى زيادة نسبة المواطن من العوائد التي توجهها الحكومة الي الخدمات من “صحة وتعليم وبنية التحتية للقري”.

واضاف أن مشروع تطوير رأس الحكمة يسهم في توفير آلاف من فرص العمل للعمالة المؤقته واليومية، حيث إن بناء هذه المدينة سيقوم به عدد كبير من الشركات، ما سيؤدي إلى نمو كبير في الموارد المالية لها، وهذا سينعكس علي نحو 5 ملايين مواطن يعملون بالقطاع الخاص.

من جانبه، أكد الدكتورعبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي أن القيادة المصرية نجحت في جذب رءوس الأموال العربية للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الجدوي الاقتصادية للمشروعات كبيرة وستعود على المواطنين جميعا بعد تحريك عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جذب للاستثمارات العالمية، ومن أهم مكاسب المشروعات الاستثمارية الجديدة حل أزمة النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع العمل على الوصول لتنمية شاملة ومستدامة ويعتبر الاستثمار الأجنبى المباشر من أهم مصادر النقد الأجنبى لأى دولة وبمنتهى البساطة الاستثمار يأتى باستثمار.