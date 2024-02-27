برلمانية: زيارة وفد لجنة الصحة لمستشفيات أسوان أسفر عن توصيات بتطويرها وتجهيزها

صرحت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأنه بعد تقديم عدة طلبات إحاطة قررت لجنة الصحة بمجلس النواب زيارة مستشفيات أسوان، وقدمت اللجنة انطباعاتها عن الزيارة وتم عمل تقرير واف بالمشاكل التي تعاني منها المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة تقديمه للدكتور وزير الصحة الذي أرسل لجنة مكونة من الدكتور أحمد سعفان نائب وزير الصحة والدكتور أنور اسماعيل نائب الوزير للمشروعات القومية والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وتم زيارة مستشفيات كوم امبو، دراو، نصر النوبة، والتأمين الصحي بأسوان ومستشفى السباعية بأدفو.

وأثنت النائبة على نتائج الزيارة موضحة أنها أسفرت عن تشكيل لجنة لفرش وتجهيز مستشفى دراو وكوم امبو، ثم مستشفى السباعية ونصر النوبة يليها ثم بعض الوحدات الصحية والوحدة الصحية بالبصيلية وجاري دخولها الخدمة (هيئة التأمين الصحي الشامل)، بالإضافة لتوفير الاعتماد المالي لمستشفى التأمين الصحي الشامل بعد توقفها من 2018، كما صدر قرار بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسوان.

ووافق مجلس النواب أمس الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

و يهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحا ايضا نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة.