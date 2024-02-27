وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفي مقدمتها، منطقة الأعمال المركزية، والحي السكنى الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، والحدائق المركزية "كابيتال بارك".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلىك، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

وأوضح الوزير أن الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وذكر الدكتور عاصم الجزار، أن الحي السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بمساحة 885 فدانًا، ويتم تنفيذه طبقًا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.