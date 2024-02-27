"تربية فنية حلوان" تنظم كرنفال "فن الطفل" لذوي الهمم

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة بالمشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التى تساهم فى زيادة وعى الطلاب والشباب والطلائع، خاصة أبنائنا من ذوى القدرات الفائقة، وإعدادهم للمساهمة فى تطوير المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبنى مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد إقامة كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كرنفال فن الطفل لذوي الهمم للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع مؤسسة خاصة، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تنظم كرنفال "فن الطفل" لذوي الهمم

وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين والتي منها "ورشة توظيفات نسجية - ورشة طباعة بصمات - ورشة نحت وخزف - ورشة رسم على توال - ورشة عرائس القفاز - ورشة كولاج".

ومن جانبه أوضح الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية أن عقد الكرنفال يأتي إيمانا بدور الكلية فى تنمية الوعى الجمالى ورعاية الموهوبين، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى تحقيق رؤية مصر 2030، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من ذوى القدرات الفائقة.