الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

الخشت: إعلام القاهرة استحدثت لائحة جديدة لـ 9 برامج بنظام الساعات المعتمدة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت

قال الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته في حفل خريجي كلية الإعلام، إن كلية الإعلام نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، وتمثل أهمها في كونها أول كلية إعلام بمصر تحصل على الاعتماد الدولي لكافة برامجها في يوليو 2023 بالإضافة إلى حصولها على تجديد الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مايو ٢٠٢٣، لافتًا إلى حصول الكلية على 3 شهادات ايزو للمرة الثانية على التوالي في نظم جودة الجهاز الإداري، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة استمرارية الاعمال.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الكلية استحدثت لائحة جديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة تتضمن 9 برامج جديدة في مجالات علوم الإعلام والاتصال لكي تواكب التطورات التكنولوجية الراهنة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مثل الذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوي الرقمي، وصحافة الموبايل، والتوسع في برامج الدبلومات والماجستير المهني مثل الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، والتسويق الالكتروني، والانتاج التليفزيوني، مؤكدًا اهتمام الكلية بالانفتاح الدولي وعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الأجنبية المرموقة في مجالات التدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلي تعاونها مع الجامعات العربية والمصرية.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بفوز عدد من الفرق البحثية من أقسام الكلية المختلفة بـ 8 مشروعات بحثية في مجال تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وهي تمثل أكبر عدد من المشروعات البحثية التي قدمتها الجامعة في هذا المجال، كما أشاد بحصول المجلات العلمية بالكلية على Q 1 وفق معامل الاستشهادت المرجعية ارسيف Arcif، بالإضافة إلى حصول مجلاتها العلمية المحكمة الـ 5 علي أعلي تصنيف من المجلس الأعلى للجامعات للعام الرابع على التوالي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الكلية بتطوير برامجها التدريبية والميدانية، وتطوير الاستديوهات والمعامل وفق أحدث المواصفات العالمية، مشيرًا إلى إطلاق الكلية أول منصة إخبارية الكترونية باللغة الإنجليزية لتدريب طلاب البرامج الإنجليزية.

الخشت خريجي كلية الاعلام الاعتماد الدولي تجديد الاعتماد المحلي الساعات المعتمدة

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