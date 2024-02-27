"لون حلمك من أجل مصر".. انطلاق معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين غدا

تنطلق فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين بجامعة حلوان، تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويشارك في المعرض طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان ورغبتها في تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم الفعاليات لتنمية مهاراتهم.