وزير الاتصالات يبحث مع نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد سبل تشجيع الاستثمارات السويدية في مصر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع هاكان جيفرل نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد؛ تم خلاله بحث سبل تشجيع الاستثمارات السويدية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية والأمن السيبراني، وذلك بحضور تيبو تاورينين سفير السويد في إسبانيا.

تعاون مصري سويدي في مجالات تنمية القدرات الرقمية والأمن السيبرانى

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة في أسبانيا.

وخلال اللقاء، تم الإشارة إلى أن هناك شركات سويدية رائدة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية الشابة في المشروعات السويدية.

حضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

يناقش مع الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات فرص التعاون فى مجال التعهيد

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع يوسف طيوب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات العالمية المتخصصة في استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية وإستراتيجية وتكنولوجية وخدمات التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار، وتتواجد المجموعة في أكثر من 200 مدينة بـ51 دولة لخدمة عملائها في أكثر من 120 دولة.

ناقش اللقاء جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بمجال التعهيد فى ضوء إستراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في مجال التعهيد.

طلعت يلتقى مسئولى شركة تيجاس Tejas لبحث التعاون فى تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أناند أثريا الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة تيجاس Tejas للشبكات الهندية العاملة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات؛ خطط الشركة المستقبلية وفرص التعاون فى تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية. وذلك بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، وأرنوب روى المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لشركة تيجاس.

حضر اللقاءات سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 التى عقدت تحت عنوان "بوابة مفتوحة - فن ما هو ممكن"؛ حيث ناقشت الجلسة التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى التوليدى، وربط الآلات والتطبيقات من خلال الذكاء الاصطناعى، والانترنت الصناعى، والرؤى المستقبلية لبناء مستقبل رقمي وعالم متصل؛ وذلك بمشاركة عدد من رواد الصناعة على المستوى العالمي.

ويعد المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 هو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.