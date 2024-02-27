مواجهة مصيرية بين أسوان ودكرنس ومكادى يستضيف شبين بدورى المحترفين

يستضيف أسوان فريق دكرنس ويحل الجمهورية شبين ضيفا على فريق مكادي في الثالثة عصر اليوم في الأسبوع الثالث لمجموعة الهبوط في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين أسوان ودكرنس

في أقوى وأصعب مباريات اليوم يستضيف أسوان الثالث برصيد 26 نقطة بقيادة هشام زكريا فريق دكرنس الرابع برصيد 25 نقطة بقيادة حسن موسى.

وتكمن قوة المباراة في أنها مواجهة مباشرة بين فريقين يسعيان للبقاء في دوري المحترفين والفائز سيقطع خطوة كبيرة في مشوار البقاء والخاسر سيتأزم موقفه إلى حد كبير.

ويتساوى الفريقان في حصد أربع نقاط في المرحلة الأخيرة ولم يتعرضا للهزيمة حيث فاز أسوان على المقاصة 2-1 وتعادل مع أبوقير للأسمدة بدون أهداف في حين فاز دكرنس على النصر للتعدين بهدف دون رد وتعادل مع الاتصالات بدون أهداف.

الغريب أن الفوز الذي حققه كل من أسوان ودكرنس كان خارج الأرض وتعادل كل منهما بملعبه وإذا كان أسوان يضم لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز أمثال إسلام سليمان وحسام عرفات ومحمد مرسي وعلي فتحي الا أن دكرنس بعد تدعيمات يناير الماضي أصبح فريق لا يستهان به وبالتالي يصعب التكهن بنتيجة المباراة.

يدير المباراة عمرو رمضان ويساعده محمد أحمد حسين ومحمد خالد عيد ومعهم أحمد عبد العال خلف حكما رابعا.

مباراة مصيرية ين مكادي والجمهورية شبين

وفي مواجهة مصيرية يحل الجمهورية شبين السادس برصيد 18 نقطة بقيادة أبوالعينين شحاتة ضيفا على فريق مكادي السابع برصيد 17 نقطة بقيادة نبيل محمود.

وجمع الجمهورية شبين أربع نقاط من المباراتين اللتين لعبهما في المرحلة الأخيرة بالفوز على النجوم 2-1 والتعادل مع بترول أسيوط بدون أهداف بينما جمع مكادي نقطتين فقط بالتعادل مع بترول أسيوط بدون أهداف ومع النصر للتعدين 2-2 والفائز بالنقاط الثلاث سيتجدد أمله في البقاء خاصة إذا انتهت مباراة أسوان ودكرنس بالتعادل.

يدير المباراة أحمد جمال شاهين ويساعده وليد حميد ومحمد مجدي السيد ومعهم أحمد الحلواني حكما رابعا.